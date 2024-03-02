https://ria.ru/20240302/pozhar-1930718470.html

К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники

К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники - РИА Новости, 02.03.2024

К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники

Наращивание сил проводится на месте пожара в торговом центре в Пензенской области, к тушению огня привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщается в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:59

2024-03-02T16:59

2024-03-02T17:01

происшествия

пензенская область

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наращивание сил проводится на месте пожара в торговом центре в Пензенской области, к тушению огня привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в главке сообщили, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. В главке уточнили РИА Новости, что огонь охватил, предварительно, более 1 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В 16.38 мск пожар был локализован. "В Пензенской области на месте пожара проводится наращивание сил и средств. К тушению привлечены 51 специалист и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html

пензенская область

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пензенская область