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К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники
К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники - РИА Новости, 02.03.2024
К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники
Наращивание сил проводится на месте пожара в торговом центре в Пензенской области, к тушению огня привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщается в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:59
2024-03-02T16:59
2024-03-02T17:01
происшествия
пензенская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наращивание сил проводится на месте пожара в торговом центре в Пензенской области, к тушению огня привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в главке сообщили, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. В главке уточнили РИА Новости, что огонь охватил, предварительно, более 1 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В 16.38 мск пожар был локализован. "В Пензенской области на месте пожара проводится наращивание сил и средств. К тушению привлечены 51 специалист и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
К тушению пожара в ТЦ в Пензенской области привлекли 15 единиц техники
На месте пожара в ТЦ в Пензенской области наращивают силы и средства
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Наращивание сил проводится на месте пожара в торговом центре в Пензенской области, к тушению огня привлечены 51 специалист и 15 единиц техники, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
Ранее в главке сообщили, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горит открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. В главке уточнили РИА Новости, что огонь охватил, предварительно, более 1 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В 16.38 мск пожар был локализован.
"В Пензенской области на месте пожара проводится наращивание сил и средств. К тушению привлечены 51 специалист и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
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