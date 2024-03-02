https://ria.ru/20240302/pozhar-1930717471.html

Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали

Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали - РИА Новости, 02.03.2024

Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали

Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:56

2024-03-02T16:56

2024-03-02T17:13

происшествия

пензенская область

кузнецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. "В 16.38 мск пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.

https://ria.ru/20240302/ocheviditsa-1930657427.html

пензенская область

кузнецк

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Варвара Скокшина

происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)