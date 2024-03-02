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Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали - РИА Новости, 02.03.2024
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16:56 02.03.2024 (обновлено: 17:13 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930717471.html
Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали
Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали - РИА Новости, 02.03.2024
Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали
Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:56
2024-03-02T17:13
происшествия
пензенская область
кузнецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. "В 16.38 мск пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
https://ria.ru/20240302/ocheviditsa-1930657427.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, кузнецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Кузнецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговом центре в Пензенской области локализовали

Пожар в торговом центре в пензенском Кузнецке локализовали

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области. 2 марта 2024
Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в торговом центре в Кузнецке Пензенской области. 2 марта 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Кузнецке Пензенской области, откуда эвакуировали 30 человек, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее в главке информировали, что сообщение о пожаре в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13.35 мск. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным главка, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
"В 16.38 мск пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка Анна Шупилова.
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ПроисшествияПензенская областьКузнецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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