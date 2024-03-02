https://ria.ru/20240302/pozhar-1930651674.html

В Красноярске загорелся склад

В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 02.03.2024

В Красноярске загорелся склад

Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:51

2024-03-02T09:51

2024-03-02T10:00

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. "В 10:58 (6:58 мск - ред.) местного времени по ул. Полигонная краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв м… На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.

https://ria.ru/20240301/london-1930395341.html

красноярск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)