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В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 02.03.2024
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09:51 02.03.2024 (обновлено: 10:00 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930651674.html
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 02.03.2024
В Красноярске загорелся склад
Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:51
2024-03-02T10:00
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. "В 10:58 (6:58 мск - ред.) местного времени по ул. Полигонная краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв м… На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелся склад

В Красноярске загорелся склад на площади 800 квадратов

© МЧС РоссииПожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
Пожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
© МЧС России
Пожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону.
"В 10:58 (6:58 мск - ред.) местного времени по ул. Полигонная краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв м… На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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