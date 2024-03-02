https://ria.ru/20240302/pozhar-1930651674.html
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 02.03.2024
В Красноярске загорелся склад
Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:51
2024-03-02T09:51
2024-03-02T10:00
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Склад горит в Красноярске, площадь пожара 800 квадратных метров, о пострадавших не сообщается, заявляют в МЧС по региону. "В 10:58 (6:58 мск - ред.) местного времени по ул. Полигонная краевого центра произошёл пожар кровли одноэтажного складского помещения. Площадь возгорания составила 800 кв м… На тушение привлекается 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники", - говорится в сообщении. Уточняется, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося предстоит выяснить сотрудникам дознания.
https://ria.ru/20240301/london-1930395341.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад на площади 800 квадратов