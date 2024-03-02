https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Запад превращает поражение Украины в свое собственное - РИА Новости, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Все отчетливее становится ясно, что главной ошибкой Запада стала даже не попытка нанести поражение России на Украине (то есть ставка на удержание Киева в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T08:00
2024-03-02T08:00
2024-03-02T08:06
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
киев
мануэль вальс
владимир путин
нато
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Все отчетливее становится ясно, что главной ошибкой Запада стала даже не попытка нанести поражение России на Украине (то есть ставка на удержание Киева в собственной орбите), а приравнивание победы России к своему поражению. Уже два года мы все время слышим от стран Запада один и тот же тезис — победа России станет поражением Запада. На днях его четко сформулировал бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс (комментируя заявление Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину): "Наши судьбы — французов и европейцев — тесно связаны с судьбой Украины. Мы не можем смириться даже с гипотетической победой Владимира Путина, которая ознаменовала бы конец украинской демократии, поражение — стратегическое, военное, политическое, моральное — Европы и Запада".То есть все максимально однозначно — победа России на Украине станет поражением Запада и поэтому категорически неприемлема для последнего. Зачем это говорится? Конечно, тут есть элемент внутренней пропаганды — нужно убеждать собственные народы в том, что поддержка Украины будет долгой и дорогостоящей, но оправданной намерением предотвратить тяжелейшие для Запада последствия ее поражения. Европейцы и американцы пока что верят в это — не в подавляющем большинстве, но верят. При этом напрямую участвовать в конфликте с Россией — то есть отправлять не только свое оружие, но и войска — на Западе не хотят. Ни элиты, ни тем более народы.Однако ситуация на фронте приводит к тому, что Запад оказывается на развилке — нужно готовиться или к непосредственному втягиванию в войну с Россией, или к поражению Украины. И это тупик — отправлять воинские контингенты на Украину Запад категорически не хочет и не может (что бы ни говорили отдельные его представители), но и признать поражение Украины ему тоже нельзя, потому что оно уже приравнено к собственному поражению. Кто из западных лидеров готов прямо сказать своим народам: "Мы проиграли, Россия победила, и это нужно признать"? Таких нет, хотя винить в этом Запад должен только сам себя.Потому что подобная постановка вопроса изначально спекулятивна и лжива. Запад совершенно произвольно связал свое будущее с судьбой Украины. То, что Запад, воспользовавшись нашей слабостью, вывихом нашей истории в 1991 году, захотел оторвать Украину от России, передвинуть границы европейского и русского миров на восток, ничего не меняет. Судьба Запада зависит не от будущего Украины, а от его собственного представления о своем месте в мире. Если он до сих пор считает, что у него есть силы на мировую гегемонию в целом (и победу над Россией в частности), то это и есть его главная проблема — и причина его будущих поражений.Запад не может больше править миром — и с этим придется смириться как европейцам, так и американцам. Да, процесс окончательного заката западного (атлантического) миропорядка займет еще десятилетия, но он необратим. Конфликт с Россией из-за Украины является лишь частью этого процесса — и его вклад в деконструкцию атлантического миропорядка бесспорен, но не абсолютен. И если Запад хочет поднять ставки (то есть объявить провал своих попыток увести Украину своим стратегическим поражением), то это его собственная и очень большая ошибка.Потому что восстановление единства России и Украины — это не катастрофическое поражение Запада, а восстановление естественного хода нашей истории — это про русских, а не про европейцев с американцами. Да, Запад в очередной раз попытался сыграть на нашей внутренней смуте — и снова в итоге у него ничего получится. Он попытался устроить катастрофу России, но не сможет — но разве это повод объявлять это своим, западным, поражением и чуть ли не угрозой для собственного будущего? Конечно, нет — если руководствоваться реальностью и чувством истории, а не неадекватными представлениями о собственном всемогуществе.Приравнивание будущего поражения Украины к своему собственному опасно для Запада еще и тем, что мешает ему вовремя остановиться и попытаться сохранить хоть что-то от Украины в своей сфере влияния. То есть сейчас Западу по уму нужно было бы всячески принуждать Киев к переговорам с Москвой и уступкам, а не надеяться на то, что будущие победы ВСУ выведут если не на границы 2014 года, то хотя бы на лучшие для Украины переговорные позиции. Начав "торговлю" с Россией в начале СВО, Запад мог хотя бы попытаться сохранить в своей зоне влияния часть Украины (это совершенно не отвечает нашим интересам и планам, но тут речь о позиции Запада), но вместо этого он предпочел сделать ставку на изматывание России и надежду на то, что мы надломимся изнутри и отступим.И сейчас Запад обнаружил себя в ситуации, когда, продолжая утверждать "победа России станет нашим поражением", ему придется делать выбор, который он делать не хочет, но должен: отправлять войска или сдавать Украину. Отправка войск невозможна из-за риска быстрой эскалации до ядерной войны, а сливать Киев не хочется, раз уж сами приравняли это чуть ли не к сдаче Берлина и Парижа. Остается только тянуть время, но и оно работает не на Запад.Понимание этого сохранили самые разумные западные аналитики — которые все сильнее бьют в набат. Вот, например, опубликованная на днях в американском Responsible Statecraft статья "Европейцы отчаянно цепляются за победу Украины" Анатоля Ливена и Джорджа Биба. Они ни разу не русофилы, хотя один из них и потомок нашего знаменитого баронского рода Ливен, а второй, из ЦРУ, был советником по России у вице-президента США Чейни. Авторы просто объективно оценивают происходящее: "Военная ситуация на Украине подталкивает Соединенные Штаты и НАТО к судьбоносному моменту принятия решения. И происходит это быстрее, чем прогнозировало большинство аналитиков еще месяц назад. Поражение Украины под Авдеевкой является показателем того, насколько явно баланс сил изменился в пользу России. Крах ВСУ, уступающих ВС России по численности, истощенных и подавленных российской армией с точки зрения вооружений, теперь стал вполне реальным".Ливен и Биб разбирают вариант отправки западных войск на Украину, причем именно для удержания контроля над частью ее территории, а не для боев с российской армией: "Если русские все же осуществят прорыв, можно представить себе, что войска стран НАТО будут отправлены, чтобы сохранить остатки Украины, удерживая Киев и линию, расположенную достаточно далеко к востоку от фронта российского наступления, в качестве основы для предложения прекращения огня и мирных переговоров без предварительных условий.Но это означало бы потерю значительных украинских территорий. Чтобы предотвратить непреднамеренное военное столкновение с российскими войсками, потребовались бы чрезвычайно осторожные и транспарентные переговоры с Москвой. Западные генералы крайне не хотели бы, чтобы их войска были развернуты без прикрытия с воздуха, но если над Украиной будут действовать военно-воздушные силы НАТО и России, то шансы на столкновение их ВВС действительно станут очень высокими.Чтобы исключить риск втягивания НАТО в войну с Россией, западным правительствам пришлось бы не только заставить Украину согласиться на прекращение огня, но и приказать ВСУ отступить к позициям НАТО (что, вероятно, в любом случае сделают многие украинские солдаты). Тогда между двумя сторонами должна была бы существовать широкая демилитаризованная зона, патрулируемая войсками ООН".То есть перед нами план раздела Украины — с оккупацией натовскими войсками ее западной части. Насколько этот план реален? Абсолютно нереален, потому что ввод западных войск будет рассматриваться Россией как подготовка НАТО к прямому боестолкновению с нами на украинской территории. То есть к началу военного конфликта с НАТО — что задействует совсем другие сценарии.По сути, это признают и англосаксонские аналитики: "Если же ограниченное присутствие НАТО действительно приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству Вооруженных сил США, тогда опасность эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия (первоначально тактического и в ограниченных масштабах) резко возрастет, что поставит мир на грань ядерного армагеддона. Один из возможных сценариев заключается в том, что после демонстративного ядерного взрыва (например, над Черным морем) Россия будет угрожать нанести удар не по американским или европейским городам, а по американским военным базам в Западной Европе. Как долго выдержат нервы европейской общественности и правительств, прежде чем они потребуют мира?"Вопрос риторический — и поэтому у Ливена с Бибом есть рецепт того, как избежать этого сценария. Они предлагают быстрее начать договариваться с Россией: "Перед лицом возможности поражения Украины и этих буквально экзистенциальных для нее рисков крайне важно, чтобы давление с целью продолжения помощи Украине и заявления, подобные высказываниям Макрона, сопровождались серьезным и заслуживающим доверия стремлением к компромиссному миру с Россией сейчас, пока у нас еще есть рычаги для принуждения Украины к переговорам. Полная победа Украины сегодня очевидно невозможна. Таким образом, любое прекращение боевых действий закончится той или иной формой компромисса. И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будут условия этого компромисса для Украины и тем больше будет опасность для наших стран и всего мира".Все предельно откровенно — пока еще есть время для того, чтобы договориться с Москвой о разделе Украины и сохранить контроль над ее частью, но дальше ситуация для Запада будет ухудшаться. Сможет ли Запад воспользоваться подобным советом? Слава богу (и к нашей выгоде), нет — потому что уже сам поверил в собственную пропагандистскую выдумку о том, что победа России станет его поражением, и не чувствует динамику происходящего. Поэтому, вместо того чтобы признать очевидное и попытаться удержать ускользающее, атлантическим элитам придется убедиться в том, как кликушество о выдуманной угрозе чужой победы превращается в самосбывающееся пророчество о собственном поражении.
https://ria.ru/20240301/frantsiya-1930580302.html
https://ria.ru/20240301/predlozhenie-1930581374.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930587198.html
https://ria.ru/20240301/voennye-1930559800.html
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html
https://ria.ru/20240301/evropa-1930594482.html
https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930471948.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, украина, россия, киев, мануэль вальс, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Киев, Мануэль Вальс, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Все отчетливее становится ясно, что главной ошибкой Запада стала даже не попытка нанести поражение России на Украине (то есть ставка на удержание Киева в собственной орбите), а приравнивание победы России к своему поражению. Уже два года мы все время слышим от стран Запада один и тот же тезис — победа России станет поражением Запада. На днях его четко сформулировал бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс (комментируя заявление Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину): "Наши судьбы — французов и европейцев — тесно связаны с судьбой Украины. Мы не можем смириться даже с гипотетической победой Владимира Путина, которая ознаменовала бы конец украинской демократии, поражение — стратегическое, военное, политическое, моральное — Европы и Запада".
То есть все максимально однозначно — победа России на Украине станет поражением Запада и поэтому категорически неприемлема для последнего. Зачем это говорится? Конечно, тут есть элемент внутренней пропаганды — нужно убеждать собственные народы в том, что поддержка Украины будет долгой и дорогостоящей, но оправданной намерением предотвратить тяжелейшие для Запада последствия ее поражения. Европейцы и американцы пока что верят в это — не в подавляющем большинстве, но верят. При этом напрямую участвовать в конфликте с Россией — то есть отправлять не только свое оружие, но и войска — на Западе не хотят. Ни элиты, ни тем более народы.
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Однако ситуация на фронте приводит к тому, что Запад оказывается на развилке — нужно готовиться или к непосредственному втягиванию в войну с Россией, или к поражению Украины. И это тупик — отправлять воинские контингенты на Украину Запад категорически не хочет и не может (что бы ни говорили отдельные его представители), но и признать поражение Украины ему тоже нельзя, потому что оно уже приравнено к собственному поражению. Кто из западных лидеров готов прямо сказать своим народам: "Мы проиграли, Россия победила, и это нужно признать"? Таких нет, хотя винить в этом Запад должен только сам себя.
Потому что подобная постановка вопроса изначально спекулятивна и лжива. Запад совершенно произвольно связал свое будущее с судьбой Украины. То, что Запад, воспользовавшись нашей слабостью, вывихом нашей истории в 1991 году, захотел оторвать Украину от России, передвинуть границы европейского и русского миров на восток, ничего не меняет. Судьба Запада зависит не от будущего Украины, а от его собственного представления о своем месте в мире. Если он до сих пор считает, что у него есть силы на мировую гегемонию в целом (и победу над Россией в частности), то это и есть его главная проблема — и причина его будущих поражений.
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Запад не может больше править миром — и с этим придется смириться как европейцам, так и американцам. Да, процесс окончательного заката западного (атлантического) миропорядка займет еще десятилетия, но он необратим. Конфликт с Россией из-за Украины является лишь частью этого процесса — и его вклад в деконструкцию атлантического миропорядка бесспорен, но не абсолютен. И если Запад хочет поднять ставки (то есть объявить провал своих попыток увести Украину своим стратегическим поражением), то это его собственная и очень большая ошибка.
Потому что восстановление единства России и Украины — это не катастрофическое поражение Запада, а восстановление естественного хода нашей истории — это про русских, а не про европейцев с американцами. Да, Запад в очередной раз попытался сыграть на нашей внутренней смуте — и снова в итоге у него ничего получится. Он попытался устроить катастрофу России, но не сможет — но разве это повод объявлять это своим, западным, поражением и чуть ли не угрозой для собственного будущего? Конечно, нет — если руководствоваться реальностью и чувством истории, а не неадекватными представлениями о собственном всемогуществе.
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Приравнивание будущего поражения Украины к своему собственному опасно для Запада еще и тем, что мешает ему вовремя остановиться и попытаться сохранить хоть что-то от Украины в своей сфере влияния. То есть сейчас Западу по уму нужно было бы всячески принуждать Киев к переговорам с Москвой
и уступкам, а не надеяться на то, что будущие победы ВСУ
выведут если не на границы 2014 года, то хотя бы на лучшие для Украины переговорные позиции. Начав "торговлю" с Россией в начале СВО, Запад мог хотя бы попытаться сохранить в своей зоне влияния часть Украины (это совершенно не отвечает нашим интересам и планам, но тут речь о позиции Запада), но вместо этого он предпочел сделать ставку на изматывание России и надежду на то, что мы надломимся изнутри и отступим.
И сейчас Запад обнаружил себя в ситуации, когда, продолжая утверждать "победа России станет нашим поражением", ему придется делать выбор, который он делать не хочет, но должен: отправлять войска или сдавать Украину. Отправка войск невозможна из-за риска быстрой эскалации до ядерной войны, а сливать Киев не хочется, раз уж сами приравняли это чуть ли не к сдаче Берлина
и Парижа
. Остается только тянуть время, но и оно работает не на Запад.
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Понимание этого сохранили самые разумные западные аналитики — которые все сильнее бьют в набат. Вот, например, опубликованная на днях в американском Responsible Statecraft статья "Европейцы отчаянно цепляются за победу Украины" Анатоля Ливена и Джорджа Биба. Они ни разу не русофилы, хотя один из них и потомок нашего знаменитого баронского рода Ливен, а второй, из ЦРУ
, был советником по России у вице-президента США
Чейни. Авторы просто объективно оценивают происходящее: "Военная ситуация на Украине подталкивает Соединенные Штаты и НАТО
к судьбоносному моменту принятия решения. И происходит это быстрее, чем прогнозировало большинство аналитиков еще месяц назад. Поражение Украины под Авдеевкой
является показателем того, насколько явно баланс сил изменился в пользу России. Крах ВСУ, уступающих ВС России по численности, истощенных и подавленных российской армией с точки зрения вооружений, теперь стал вполне реальным".
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Ливен и Биб разбирают вариант отправки западных войск на Украину, причем именно для удержания контроля над частью ее территории, а не для боев с российской армией: "Если русские все же осуществят прорыв, можно представить себе, что войска стран НАТО будут отправлены, чтобы сохранить остатки Украины, удерживая Киев и линию, расположенную достаточно далеко к востоку от фронта российского наступления, в качестве основы для предложения прекращения огня и мирных переговоров без предварительных условий.
Но это означало бы потерю значительных украинских территорий. Чтобы предотвратить непреднамеренное военное столкновение с российскими войсками, потребовались бы чрезвычайно осторожные и транспарентные переговоры с Москвой. Западные генералы крайне не хотели бы, чтобы их войска были развернуты без прикрытия с воздуха, но если над Украиной будут действовать военно-воздушные силы НАТО и России, то шансы на столкновение их ВВС действительно станут очень высокими.
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Чтобы исключить риск втягивания НАТО в войну с Россией, западным правительствам пришлось бы не только заставить Украину согласиться на прекращение огня, но и приказать ВСУ отступить к позициям НАТО (что, вероятно, в любом случае сделают многие украинские солдаты). Тогда между двумя сторонами должна была бы существовать широкая демилитаризованная зона, патрулируемая войсками ООН
".
То есть перед нами план раздела Украины — с оккупацией натовскими войсками ее западной части. Насколько этот план реален? Абсолютно нереален, потому что ввод западных войск будет рассматриваться Россией как подготовка НАТО к прямому боестолкновению с нами на украинской территории. То есть к началу военного конфликта с НАТО — что задействует совсем другие сценарии.
По сути, это признают и англосаксонские аналитики: "Если же ограниченное присутствие НАТО действительно приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству Вооруженных сил США, тогда опасность эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия (первоначально тактического и в ограниченных масштабах) резко возрастет, что поставит мир на грань ядерного армагеддона. Один из возможных сценариев заключается в том, что после демонстративного ядерного взрыва (например, над Черным морем
) Россия будет угрожать нанести удар не по американским или европейским городам, а по американским военным базам в Западной Европе
. Как долго выдержат нервы европейской общественности и правительств, прежде чем они потребуют мира?"
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Вопрос риторический — и поэтому у Ливена с Бибом есть рецепт того, как избежать этого сценария. Они предлагают быстрее начать договариваться с Россией: "Перед лицом возможности поражения Украины и этих буквально экзистенциальных для нее рисков крайне важно, чтобы давление с целью продолжения помощи Украине и заявления, подобные высказываниям Макрона, сопровождались серьезным и заслуживающим доверия стремлением к компромиссному миру с Россией сейчас, пока у нас еще есть рычаги для принуждения Украины к переговорам. Полная победа Украины сегодня очевидно невозможна. Таким образом, любое прекращение боевых действий закончится той или иной формой компромисса. И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будут условия этого компромисса для Украины и тем больше будет опасность для наших стран и всего мира".
Все предельно откровенно — пока еще есть время для того, чтобы договориться с Москвой о разделе Украины и сохранить контроль над ее частью, но дальше ситуация для Запада будет ухудшаться. Сможет ли Запад воспользоваться подобным советом? Слава богу (и к нашей выгоде), нет — потому что уже сам поверил в собственную пропагандистскую выдумку о том, что победа России станет его поражением, и не чувствует динамику происходящего. Поэтому, вместо того чтобы признать очевидное и попытаться удержать ускользающее, атлантическим элитам придется убедиться в том, как кликушество о выдуманной угрозе чужой победы превращается в самосбывающееся пророчество о собственном поражении.
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