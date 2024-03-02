https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

Запад превращает поражение Украины в свое собственное

Запад превращает поражение Украины в свое собственное - РИА Новости, 02.03.2024

Запад превращает поражение Украины в свое собственное

Все отчетливее становится ясно, что главной ошибкой Запада стала даже не попытка нанести поражение России на Украине (то есть ставка на удержание Киева в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:06

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

россия

киев

мануэль вальс

владимир путин

нато

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Все отчетливее становится ясно, что главной ошибкой Запада стала даже не попытка нанести поражение России на Украине (то есть ставка на удержание Киева в собственной орбите), а приравнивание победы России к своему поражению. Уже два года мы все время слышим от стран Запада один и тот же тезис — победа России станет поражением Запада. На днях его четко сформулировал бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс (комментируя заявление Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину): "Наши судьбы — французов и европейцев — тесно связаны с судьбой Украины. Мы не можем смириться даже с гипотетической победой Владимира Путина, которая ознаменовала бы конец украинской демократии, поражение — стратегическое, военное, политическое, моральное — Европы и Запада".То есть все максимально однозначно — победа России на Украине станет поражением Запада и поэтому категорически неприемлема для последнего. Зачем это говорится? Конечно, тут есть элемент внутренней пропаганды — нужно убеждать собственные народы в том, что поддержка Украины будет долгой и дорогостоящей, но оправданной намерением предотвратить тяжелейшие для Запада последствия ее поражения. Европейцы и американцы пока что верят в это — не в подавляющем большинстве, но верят. При этом напрямую участвовать в конфликте с Россией — то есть отправлять не только свое оружие, но и войска — на Западе не хотят. Ни элиты, ни тем более народы.Однако ситуация на фронте приводит к тому, что Запад оказывается на развилке — нужно готовиться или к непосредственному втягиванию в войну с Россией, или к поражению Украины. И это тупик — отправлять воинские контингенты на Украину Запад категорически не хочет и не может (что бы ни говорили отдельные его представители), но и признать поражение Украины ему тоже нельзя, потому что оно уже приравнено к собственному поражению. Кто из западных лидеров готов прямо сказать своим народам: "Мы проиграли, Россия победила, и это нужно признать"? Таких нет, хотя винить в этом Запад должен только сам себя.Потому что подобная постановка вопроса изначально спекулятивна и лжива. Запад совершенно произвольно связал свое будущее с судьбой Украины. То, что Запад, воспользовавшись нашей слабостью, вывихом нашей истории в 1991 году, захотел оторвать Украину от России, передвинуть границы европейского и русского миров на восток, ничего не меняет. Судьба Запада зависит не от будущего Украины, а от его собственного представления о своем месте в мире. Если он до сих пор считает, что у него есть силы на мировую гегемонию в целом (и победу над Россией в частности), то это и есть его главная проблема — и причина его будущих поражений.Запад не может больше править миром — и с этим придется смириться как европейцам, так и американцам. Да, процесс окончательного заката западного (атлантического) миропорядка займет еще десятилетия, но он необратим. Конфликт с Россией из-за Украины является лишь частью этого процесса — и его вклад в деконструкцию атлантического миропорядка бесспорен, но не абсолютен. И если Запад хочет поднять ставки (то есть объявить провал своих попыток увести Украину своим стратегическим поражением), то это его собственная и очень большая ошибка.Потому что восстановление единства России и Украины — это не катастрофическое поражение Запада, а восстановление естественного хода нашей истории — это про русских, а не про европейцев с американцами. Да, Запад в очередной раз попытался сыграть на нашей внутренней смуте — и снова в итоге у него ничего получится. Он попытался устроить катастрофу России, но не сможет — но разве это повод объявлять это своим, западным, поражением и чуть ли не угрозой для собственного будущего? Конечно, нет — если руководствоваться реальностью и чувством истории, а не неадекватными представлениями о собственном всемогуществе.Приравнивание будущего поражения Украины к своему собственному опасно для Запада еще и тем, что мешает ему вовремя остановиться и попытаться сохранить хоть что-то от Украины в своей сфере влияния. То есть сейчас Западу по уму нужно было бы всячески принуждать Киев к переговорам с Москвой и уступкам, а не надеяться на то, что будущие победы ВСУ выведут если не на границы 2014 года, то хотя бы на лучшие для Украины переговорные позиции. Начав "торговлю" с Россией в начале СВО, Запад мог хотя бы попытаться сохранить в своей зоне влияния часть Украины (это совершенно не отвечает нашим интересам и планам, но тут речь о позиции Запада), но вместо этого он предпочел сделать ставку на изматывание России и надежду на то, что мы надломимся изнутри и отступим.И сейчас Запад обнаружил себя в ситуации, когда, продолжая утверждать "победа России станет нашим поражением", ему придется делать выбор, который он делать не хочет, но должен: отправлять войска или сдавать Украину. Отправка войск невозможна из-за риска быстрой эскалации до ядерной войны, а сливать Киев не хочется, раз уж сами приравняли это чуть ли не к сдаче Берлина и Парижа. Остается только тянуть время, но и оно работает не на Запад.Понимание этого сохранили самые разумные западные аналитики — которые все сильнее бьют в набат. Вот, например, опубликованная на днях в американском Responsible Statecraft статья "Европейцы отчаянно цепляются за победу Украины" Анатоля Ливена и Джорджа Биба. Они ни разу не русофилы, хотя один из них и потомок нашего знаменитого баронского рода Ливен, а второй, из ЦРУ, был советником по России у вице-президента США Чейни. Авторы просто объективно оценивают происходящее: "Военная ситуация на Украине подталкивает Соединенные Штаты и НАТО к судьбоносному моменту принятия решения. И происходит это быстрее, чем прогнозировало большинство аналитиков еще месяц назад. Поражение Украины под Авдеевкой является показателем того, насколько явно баланс сил изменился в пользу России. Крах ВСУ, уступающих ВС России по численности, истощенных и подавленных российской армией с точки зрения вооружений, теперь стал вполне реальным".Ливен и Биб разбирают вариант отправки западных войск на Украину, причем именно для удержания контроля над частью ее территории, а не для боев с российской армией: "Если русские все же осуществят прорыв, можно представить себе, что войска стран НАТО будут отправлены, чтобы сохранить остатки Украины, удерживая Киев и линию, расположенную достаточно далеко к востоку от фронта российского наступления, в качестве основы для предложения прекращения огня и мирных переговоров без предварительных условий.Но это означало бы потерю значительных украинских территорий. Чтобы предотвратить непреднамеренное военное столкновение с российскими войсками, потребовались бы чрезвычайно осторожные и транспарентные переговоры с Москвой. Западные генералы крайне не хотели бы, чтобы их войска были развернуты без прикрытия с воздуха, но если над Украиной будут действовать военно-воздушные силы НАТО и России, то шансы на столкновение их ВВС действительно станут очень высокими.Чтобы исключить риск втягивания НАТО в войну с Россией, западным правительствам пришлось бы не только заставить Украину согласиться на прекращение огня, но и приказать ВСУ отступить к позициям НАТО (что, вероятно, в любом случае сделают многие украинские солдаты). Тогда между двумя сторонами должна была бы существовать широкая демилитаризованная зона, патрулируемая войсками ООН".То есть перед нами план раздела Украины — с оккупацией натовскими войсками ее западной части. Насколько этот план реален? Абсолютно нереален, потому что ввод западных войск будет рассматриваться Россией как подготовка НАТО к прямому боестолкновению с нами на украинской территории. То есть к началу военного конфликта с НАТО — что задействует совсем другие сценарии.По сути, это признают и англосаксонские аналитики: "Если же ограниченное присутствие НАТО действительно приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству Вооруженных сил США, тогда опасность эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия (первоначально тактического и в ограниченных масштабах) резко возрастет, что поставит мир на грань ядерного армагеддона. Один из возможных сценариев заключается в том, что после демонстративного ядерного взрыва (например, над Черным морем) Россия будет угрожать нанести удар не по американским или европейским городам, а по американским военным базам в Западной Европе. Как долго выдержат нервы европейской общественности и правительств, прежде чем они потребуют мира?"Вопрос риторический — и поэтому у Ливена с Бибом есть рецепт того, как избежать этого сценария. Они предлагают быстрее начать договариваться с Россией: "Перед лицом возможности поражения Украины и этих буквально экзистенциальных для нее рисков крайне важно, чтобы давление с целью продолжения помощи Украине и заявления, подобные высказываниям Макрона, сопровождались серьезным и заслуживающим доверия стремлением к компромиссному миру с Россией сейчас, пока у нас еще есть рычаги для принуждения Украины к переговорам. Полная победа Украины сегодня очевидно невозможна. Таким образом, любое прекращение боевых действий закончится той или иной формой компромисса. И чем дольше мы будем ждать, тем хуже будут условия этого компромисса для Украины и тем больше будет опасность для наших стран и всего мира".Все предельно откровенно — пока еще есть время для того, чтобы договориться с Москвой о разделе Украины и сохранить контроль над ее частью, но дальше ситуация для Запада будет ухудшаться. Сможет ли Запад воспользоваться подобным советом? Слава богу (и к нашей выгоде), нет — потому что уже сам поверил в собственную пропагандистскую выдумку о том, что победа России станет его поражением, и не чувствует динамику происходящего. Поэтому, вместо того чтобы признать очевидное и попытаться удержать ускользающее, атлантическим элитам придется убедиться в том, как кликушество о выдуманной угрозе чужой победы превращается в самосбывающееся пророчество о собственном поражении.

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https://ria.ru/20240301/germaniya-1930587198.html

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аналитика, украина, россия, киев, мануэль вальс, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)