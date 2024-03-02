https://ria.ru/20240302/pogoda-1930652607.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:57

2024-03-02T09:57

2024-03-02T09:57

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столицу продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5 градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, добавил Леус.

https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода