https://ria.ru/20240302/pogoda-1930652607.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:57
2024-03-02T09:57
2024-03-02T09:57
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столицу продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5 градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, добавил Леус.
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html
https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается облачная погода и до четырех градусов тепла