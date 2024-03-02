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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.03.2024
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09:57 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/pogoda-1930652607.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:57
2024-03-02T09:57
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столицу продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5 градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, добавил Леус.
https://ria.ru/20240301/pogoda-1930535126.html
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается облачная погода и до четырех градусов тепла

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и до плюс 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столицу продолжит формировать северо-западная периферия обширного антициклона. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5 градусов", - рассказал Леус.
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По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, добавил Леус.
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