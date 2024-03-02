https://ria.ru/20240302/podozrevaemyy-1930754769.html

Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно

Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно - РИА Новости, 02.03.2024

Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно

Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела об убийстве человека в центре Краснодара, является законным владельцем оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:46

2024-03-02T20:46

2024-03-02T20:46

происшествия

краснодар

краснодарский край

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg

КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела об убийстве человека в центре Краснодара, является законным владельцем оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУ СКР по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Стрелявший задержан. "По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, стрелявший мужчина является законным владельцем оружия", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240302/yad-1930640904.html

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)