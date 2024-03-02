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Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно
Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно - РИА Новости, 02.03.2024
Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела об убийстве человека в центре Краснодара, является законным владельцем оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:46
2024-03-02T20:46
2024-03-02T20:46
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела об убийстве человека в центре Краснодара, является законным владельцем оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В пятницу в краевой прокуратуре заявили о гибели мужчины на улице Буденного в Краснодаре. По данным СУ СКР по региону, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего мужчины, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Отмечается, что мотив и причины преступления устанавливаются. Стрелявший задержан. "По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, стрелявший мужчина является законным владельцем оружия", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240302/yad-1930640904.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Подозреваемый в убийстве мужчины в Краснодаре владел оружием законно
Подозреваемый в убийстве мужчины в центре Краснодара владел оружием законно