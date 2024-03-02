https://ria.ru/20240302/pesni-1930745451.html

Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею

Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею - РИА Новости, 02.03.2024

Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею

Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T19:51

2024-03-02T19:51

2024-03-02T19:51

шоубиз

технологии

россия

алла пугачева

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля. "Я могу только подарить к (своему - ред.) юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала артистка в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*. Пугачева также отметила, что узнала о выходе своего альбома "P.S" одной из последних. "Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом "Постскриптум" ("P.S" - ред.). Мне приятно, спасибо большое", - добавила исполнительница. Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом "P.S" 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240212/vysotskiy-1926833149.html

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технологии, россия, алла пугачева, государственный кремлевский дворец