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Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею - РИА Новости, 02.03.2024
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Шоубиз
 
19:51 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/pesni-1930745451.html
Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею
Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею - РИА Новости, 02.03.2024
Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею
Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T19:51
2024-03-02T19:51
шоубиз
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россия
алла пугачева
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию. Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля. "Я могу только подарить к (своему - ред.) юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала артистка в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*. Пугачева также отметила, что узнала о выходе своего альбома "P.S" одной из последних. "Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом "Постскриптум" ("P.S" - ред.). Мне приятно, спасибо большое", - добавила исполнительница. Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом "P.S" 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240212/vysotskiy-1926833149.html
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технологии, россия, алла пугачева, государственный кремлевский дворец
Шоубиз, Технологии, Россия, Алла Пугачева, Государственный Кремлевский дворец
Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею

Алла Пугачева планирует выпустить к своему 75-летию новые песни

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Алла Пугачева . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила о выходе новых песен к своему 75-летию.
Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля.
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«
"Я могу только подарить к (своему - ред.) юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники", - сказала артистка в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*.
Пугачева также отметила, что узнала о выходе своего альбома "P.S" одной из последних.
«
"Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом "Постскриптум" ("P.S" - ред.). Мне приятно, спасибо большое", - добавила исполнительница.
Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом "P.S" 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизТехнологииРоссияАлла ПугачеваГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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