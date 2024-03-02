https://ria.ru/20240302/perelom-1930694588.html

Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе

Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 02.03.2024

Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя своевременность обсуждений об отправке на Украину европейских военнослужащих, заявил, что сейчас,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:32

2024-03-02T14:32

2024-03-02T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

стефан сежурне

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя своевременность обсуждений об отправке на Украину европейских военнослужащих, заявил, что сейчас, возможно, наступает переломный момент, и связал поддержку Киева с защитой французов. "Франция должна быть на правильной стороне истории... Чтобы понять нашу логику, нужно осознавать ситуацию. Возможно, это переломный момент. Наша поддержка Украине должна быть постоянной, если мы хотим защитить французский народ", - сказал он в интервью газете Monde. По его словам, победа России приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. Так, как утверждает министр, западным странам придется выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а намного больше. "Речь идет о том, чтобы победить Россию, не ведя против нее войны. В этих рамках ничего не исключается. Это придает нашим обязательствам стратегическую двусмысленность, что позволяет продемонстрировать России нашу решимость предусмотреть другие действия на месте", - добавил он. Как отмечает Сежурне, для разминирования, реализации мер по кибербезопасности, производства вооружения, проведения обучения "на земле" должен присутствовать персонал, однако он отрицает, что это можно относить к совместным участям в военных действиях. Он добавил, участники ранее организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи знали, что речи не шло об отправке боевых подразделений на Украину, и отметил необходимость обсуждать этот вопрос, пусть консенсуса по нему еще нет. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930633606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина, стефан сежурне