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Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 02.03.2024 (обновлено: 22:34 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/perelom-1930694588.html
Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе
Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 02.03.2024
Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя своевременность обсуждений об отправке на Украину европейских военнослужащих, заявил, что сейчас,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:32
2024-03-02T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
стефан сежурне
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя своевременность обсуждений об отправке на Украину европейских военнослужащих, заявил, что сейчас, возможно, наступает переломный момент, и связал поддержку Киева с защитой французов. "Франция должна быть на правильной стороне истории... Чтобы понять нашу логику, нужно осознавать ситуацию. Возможно, это переломный момент. Наша поддержка Украине должна быть постоянной, если мы хотим защитить французский народ", - сказал он в интервью газете Monde. По его словам, победа России приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. Так, как утверждает министр, западным странам придется выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а намного больше. "Речь идет о том, чтобы победить Россию, не ведя против нее войны. В этих рамках ничего не исключается. Это придает нашим обязательствам стратегическую двусмысленность, что позволяет продемонстрировать России нашу решимость предусмотреть другие действия на месте", - добавил он. Как отмечает Сежурне, для разминирования, реализации мер по кибербезопасности, производства вооружения, проведения обучения "на земле" должен присутствовать персонал, однако он отрицает, что это можно относить к совместным участям в военных действиях. Он добавил, участники ранее организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи знали, что речи не шло об отправке боевых подразделений на Украину, и отметил необходимость обсуждать этот вопрос, пусть консенсуса по нему еще нет. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930633606.html
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в мире, франция, украина, стефан сежурне
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Стефан Сежурне
Глава МИД Франции заявил о переломном моменте в украинском кризисе

МИД Франции: поражение Украины серьезно ударит по экономике западных стран

© AP Photo / Bilal HusseinГлава МИД Франции Стефан Сежурне
Глава МИД Франции Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Глава МИД Франции Стефан Сежурне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя своевременность обсуждений об отправке на Украину европейских военнослужащих, заявил, что сейчас, возможно, наступает переломный момент, и связал поддержку Киева с защитой французов.
"Франция должна быть на правильной стороне истории... Чтобы понять нашу логику, нужно осознавать ситуацию. Возможно, это переломный момент. Наша поддержка Украине должна быть постоянной, если мы хотим защитить французский народ", - сказал он в интервью газете Monde.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
Вчера, 08:00
По его словам, победа России приведет к огромным экономическим издержкам на Западе. Так, как утверждает министр, западным странам придется выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а намного больше. "Речь идет о том, чтобы победить Россию, не ведя против нее войны. В этих рамках ничего не исключается. Это придает нашим обязательствам стратегическую двусмысленность, что позволяет продемонстрировать России нашу решимость предусмотреть другие действия на месте", - добавил он.
Как отмечает Сежурне, для разминирования, реализации мер по кибербезопасности, производства вооружения, проведения обучения "на земле" должен присутствовать персонал, однако он отрицает, что это можно относить к совместным участям в военных действиях. Он добавил, участники ранее организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи знали, что речи не шло об отправке боевых подразделений на Украину, и отметил необходимость обсуждать этот вопрос, пусть консенсуса по нему еще нет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
Вчера, 08:00
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сергей Лавров после дипломатического форума в Анталье
Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине
Вчера, 06:01
 
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