https://ria.ru/20240302/peregovory-1930692104.html
Москва не получала серьезных предложений о диалоге с Киевом, заявил Лавров
Москва не получала серьезных предложений о диалоге с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Москва не получала серьезных предложений о диалоге с Киевом, заявил Лавров
Вопрос не к нам, мы от переговоров никогда не отказывались, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг готовности Турции предоставить... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:18
2024-03-02T14:18
2024-03-02T14:43
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сергей лавров
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Вопрос не к нам, мы от переговоров никогда не отказывались, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг готовности Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева."Вопрос не к нам, вопрос этот задается периодически, в том числе и президенту (РФ Владимиру - ред.) Путину. Мы подтверждаем уже в который раз, не один десяток раз, наверное, этот вопрос звучал, что Россия никогда от переговоров не отказывалась", - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума, отвечая на вопрос, готова ли Москва воспользоваться площадкой для переговоров с Киевом по предложению Турции.Лавров также отметил, что Россия не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 года."Никаких серьезных обращений к нам по поводу переговоров не было. Серьезных, я имею ввиду, предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон. Нет таких предложений", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930694193.html
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москва, киев, россия, в мире, сергей лавров, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Москва, Киев, Россия, В мире, Сергей Лавров, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Москва не получала серьезных предложений о диалоге с Киевом, заявил Лавров
Лавров: Россия не получала серьезных предложений о переговорах с Украиной