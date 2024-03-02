https://ria.ru/20240302/peregovory-1930682638.html

Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем

Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем - РИА Новости, 02.03.2024

Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем

Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:25

2024-03-02T13:25

2024-03-02T13:25

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает оппозиционная в Молдавии Партия социалистов. Депутаты парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов, а также члены и сторонники Соцпартии в субботу возложили цветы к мосту Вадул-луй-Водэ в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре 1992 года. "Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность", - говорится в Telegram-канале Соцпартии. Оппозиция считает, что пришло время обоим берегам Днестра объединить усилия ради общего благополучия. "Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан", - подчеркивают социалисты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240302/mirotvortsy-1930681315.html

молдавия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия