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Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем - РИА Новости, 02.03.2024
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13:25 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930682638.html
Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем
Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем - РИА Новости, 02.03.2024
Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем
Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:25
2024-03-02T13:25
в мире
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает оппозиционная в Молдавии Партия социалистов. Депутаты парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов, а также члены и сторонники Соцпартии в субботу возложили цветы к мосту Вадул-луй-Водэ в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре 1992 года. "Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность", - говорится в Telegram-канале Соцпартии. Оппозиция считает, что пришло время обоим берегам Днестра объединить усилия ради общего благополучия. "Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан", - подчеркивают социалисты. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240302/mirotvortsy-1930681315.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавская оппозиция призвала к переговорам с Приднестровьем

Партия социалистов Молдавии призвала к переговорам с Приднестровьем

© AP Photo / Aurel ObrejaЛюди во время акции протеста в Кишиневе
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Люди во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение конфликта и не допустить его превращения в военное противостояние, считает оппозиционная в Молдавии Партия социалистов.
Депутаты парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов, а также члены и сторонники Соцпартии в субботу возложили цветы к мосту Вадул-луй-Водэ в память о павших в вооруженном конфликте на Днестре 1992 года.
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"Прошло уже 32 года с тех пор, выстрелов на Днестре больше не слышно, но конфликт остается неразрешенным и актуальным. Сейчас, как никогда, важно избежать военного конфликта. Нашим властям необходимо сесть за стол переговоров для разработки исключительно мирного решения проблемы Приднестровья, чтобы обеспечить мир и безопасность", - говорится в Telegram-канале Соцпартии.
Оппозиция считает, что пришло время обоим берегам Днестра объединить усилия ради общего благополучия.
"Важно помнить о трагических событиях и предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные трагедии не повторились. Обеспечение мира на нашей земле сегодня является наиважнейшей задачей для всех граждан", - подчеркивают социалисты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Молдавии 2 марта отмечают день памяти всех павших в конфликте на Днестре.
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