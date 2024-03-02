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Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье - РИА Новости, 02.03.2024
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12:39 02.03.2024 (обновлено: 12:46 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930675397.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях дипломатического форума в Анталье,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:39
2024-03-02T12:46
словакия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
роберт фицо
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости.Встреча проходит в закрытом от прессы режиме.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявлял, что что страна должна иметь нормальные отношения с Россией, и обещал также сделать шаги в этом направлении.Ранее в субботу Лавров встретился с коллегами из Узбекистана, Киргизии и королем Эсватини. Глава МИД РФ, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html
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словакия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, роберт фицо
Словакия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Роберт Фицо
Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии в Анталье

Лавров проводит переговоры с главой МИД Словакии на дипфоруме в Анталье

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях дипломатического форума в Анталье, передает корреспондент РИА новости.
Встреча проходит в закрытом от прессы режиме.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявлял, что что страна должна иметь нормальные отношения с Россией, и обещал также сделать шаги в этом направлении.
Ранее в субботу Лавров встретился с коллегами из Узбекистана, Киргизии и королем Эсватини. Глава МИД РФ, который принимает участие 1-2 марта в Анталийском дипломатическом форуме, накануне провел ряд встреч с зарубежными коллегами и выступил на специальной сессии.
Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2022 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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