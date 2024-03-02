https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930770429.html

Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл

Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 02.03.2024

Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл

Россия не должна отказываться от борьбы за мир, обязательно включая в нее ориентацию на традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:47

2024-03-02T22:47

2024-03-02T22:47

религия

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россия не должна отказываться от борьбы за мир, обязательно включая в нее ориентацию на традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. "Наша страна всегда выступала и выступает за мир, и сегодня она ни в коем случае не должна отказываться от этой миссии, потому что угроза военных конфликтов, несомненно, возрастает. Но в эту борьбу за мир мы должны включать ценностную ориентацию, апеллирующую к традиционным ценностям. Не может быть реального мира, когда мир так раздроблен, когда нет общего согласия в отношении ценностей", – сказал он, выступая перед участниками фестиваля. При этом однополярный мир нежизнеспособен, и у многих "сильных мира сего" сегодня нежизнеспособное целеполагание, подчеркнул патриарх. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)