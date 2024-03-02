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Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 02.03.2024
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Религия
 
22:47 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930770429.html
Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл
Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 02.03.2024
Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл
Россия не должна отказываться от борьбы за мир, обязательно включая в нее ориентацию на традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:47
2024-03-02T22:47
религия
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россия не должна отказываться от борьбы за мир, обязательно включая в нее ориентацию на традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. "Наша страна всегда выступала и выступает за мир, и сегодня она ни в коем случае не должна отказываться от этой миссии, потому что угроза военных конфликтов, несомненно, возрастает. Но в эту борьбу за мир мы должны включать ценностную ориентацию, апеллирующую к традиционным ценностям. Не может быть реального мира, когда мир так раздроблен, когда нет общего согласия в отношении ценностей", – сказал он, выступая перед участниками фестиваля. При этом однополярный мир нежизнеспособен, и у многих "сильных мира сего" сегодня нежизнеспособное целеполагание, подчеркнул патриарх. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html
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россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Россия не должна отказываться от борьбы за мир, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Россия не должна отказываться от своей миссии — борьбы за мир

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Россия не должна отказываться от борьбы за мир, обязательно включая в нее ориентацию на традиционные ценности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
"Наша страна всегда выступала и выступает за мир, и сегодня она ни в коем случае не должна отказываться от этой миссии, потому что угроза военных конфликтов, несомненно, возрастает. Но в эту борьбу за мир мы должны включать ценностную ориентацию, апеллирующую к традиционным ценностям. Не может быть реального мира, когда мир так раздроблен, когда нет общего согласия в отношении ценностей", – сказал он, выступая перед участниками фестиваля.
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Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
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При этом однополярный мир нежизнеспособен, и у многих "сильных мира сего" сегодня нежизнеспособное целеполагание, подчеркнул патриарх.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РелигияРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Владимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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