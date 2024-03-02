https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930768373.html

Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле

Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарили мангу – графический роман в японском стиле – на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, следует из видео,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:31

2024-03-02T22:31

2024-03-02T22:31

религия

дальний восток

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарили мангу – графический роман в японском стиле – на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой. Ранее сообщалось, что патриарх планирует посетить фестиваль и встретиться с его участниками 2 марта. Графический роман "Невельской: плоды воображения" посвящен Геннадию Невельскому (1813-1876) – исследователю Дальнего Востока, основавшему на мысе Куегда Николаевский пост, ставший Николаевском-на-Амуре. "Что касается Невельского, то, когда я был молодым, я очень увлекался его жизнью и этой темой", – отметил патриарх, приняв подарок. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html

дальний восток

россия

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Наталья Макарова

дальний восток, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024