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Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле - РИА Новости, 02.03.2024
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Религия
 
22:31 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930768373.html
Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле
Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарили мангу – графический роман в японском стиле – на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, следует из видео,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:31
2024-03-02T22:31
религия
дальний восток
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарили мангу – графический роман в японском стиле – на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой. Ранее сообщалось, что патриарх планирует посетить фестиваль и встретиться с его участниками 2 марта. Графический роман "Невельской: плоды воображения" посвящен Геннадию Невельскому (1813-1876) – исследователю Дальнего Востока, основавшему на мысе Куегда Николаевский пост, ставший Николаевском-на-Амуре. "Что касается Невельского, то, когда я был молодым, я очень увлекался его жизнью и этой темой", – отметил патриарх, приняв подарок. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html
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дальний восток, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Дальний Восток, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарху Кириллу подарили на ВФМ графический роман в японском стиле

Патриарху Кириллу подарили в Сириусе мангу об исследователе Дальнего Востока

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу подарили мангу – графический роман в японском стиле – на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, следует из видео, предоставленного журналистам патриаршей пресс-службой.
Ранее сообщалось, что патриарх планирует посетить фестиваль и встретиться с его участниками 2 марта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
Вчера, 22:07
Графический роман "Невельской: плоды воображения" посвящен Геннадию Невельскому (1813-1876) – исследователю Дальнего Востока, основавшему на мысе Куегда Николаевский пост, ставший Николаевском-на-Амуре.
"Что касается Невельского, то, когда я был молодым, я очень увлекался его жизнью и этой темой", – отметил патриарх, приняв подарок.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РелигияДальний ВостокРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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