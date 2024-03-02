https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
Патриарх Московский и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание.Первые" призвал участников и гостей форума сделать выбор в пользу РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:07
2024-03-02T22:07
2024-03-02T22:07
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание.Первые" призвал участников и гостей форума сделать выбор в пользу традиционных ценностей и основ. "На наших глазах совершается подрыв, а в некоторых обществах и разрушение основных нравственных ценностей, на которых создана человеческая цивилизация. Перед нами всеми стоит вопрос — а что с этим делать? Ответ простой — самим выбирать. …Вы молодые люди, вам жить, вам нужно сделать этот выбор. Я искренне рекомендую сделать его правильным, в пользу, в первую очередь, тех основ, на которых существовала и существует наша тысячелетняя русская цивилизация", - заявил патриарх Кирилл на встрече с гостями фестиваля, прибывших из разных стран. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930764389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
Патриарх призвал молодежь делать жизненный выбор в пользу традиционных ценностей
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание.Первые" призвал участников и гостей форума сделать выбор в пользу традиционных ценностей и основ.
"На наших глазах совершается подрыв, а в некоторых обществах и разрушение основных нравственных ценностей, на которых создана человеческая цивилизация. Перед нами всеми стоит вопрос — а что с этим делать? Ответ простой — самим выбирать. …Вы молодые люди, вам жить, вам нужно сделать этот выбор. Я искренне рекомендую сделать его правильным, в пользу, в первую очередь, тех основ, на которых существовала и существует наша тысячелетняя русская цивилизация", - заявил патриарх Кирилл на встрече с гостями фестиваля, прибывших из разных стран.
Патриарх Кирилл назвал мир без справедливости и единомыслия рабством
Мероприятие проводит Российское общество "Знание
" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.