https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html

Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ

Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ

Патриарх Московский и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание.Первые" призвал участников и гостей форума сделать выбор в пользу РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:07

2024-03-02T22:07

2024-03-02T22:07

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание.Первые" призвал участников и гостей форума сделать выбор в пользу традиционных ценностей и основ. "На наших глазах совершается подрыв, а в некоторых обществах и разрушение основных нравственных ценностей, на которых создана человеческая цивилизация. Перед нами всеми стоит вопрос — а что с этим делать? Ответ простой — самим выбирать. …Вы молодые люди, вам жить, вам нужно сделать этот выбор. Я искренне рекомендую сделать его правильным, в пользу, в первую очередь, тех основ, на которых существовала и существует наша тысячелетняя русская цивилизация", - заявил патриарх Кирилл на встрече с гостями фестиваля, прибывших из разных стран. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930764389.html

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Наталья Макарова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024