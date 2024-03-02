https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930764389.html

Патриарх Кирилл назвал мир без справедливости и единомыслия рабством

Патриарх Кирилл назвал мир без справедливости и единомыслия рабством - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл назвал мир без справедливости и единомыслия рабством

Мир без справедливости и единомыслия – это одна из форм рабства, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:48

2024-03-02T21:48

2024-03-02T21:48

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Мир без справедливости и единомыслия – это одна из форм рабства, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. "Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости – это одна из форм рабства. Если под крышей этого мира творится беззаконие, страдают люди – это не мир, а рабство", – сказал он, выступая перед участниками фестиваля. Свобода политического выбора – необходимое условие формирования свободной и творческой личности, при этом без духовного развития человечество может себя истребить, а с ядерным оружием у него уже сейчас есть возможность сделать это, добавил патриарх. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, русская православная церковь