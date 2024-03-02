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В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб - РИА Новости, 02.03.2024
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17:23 02.03.2024 (обновлено: 17:28 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/passazhir-1930722865.html
В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб
В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб - РИА Новости, 02.03.2024
В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб
Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:23
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происшествия
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авто
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в Барнауле пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир вновь попросил подождать его, однако получил отказ. "В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД", - отмечают в СУСК. Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.
https://ria.ru/20240117/taksist-1921755707.html
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происшествия, барнаул, авто, алтайский край, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Барнаул, Авто, Алтайский край, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

В Барнауле пассажир убил таксиста и угнал его машину, возбуждено уголовное дело

© Фото : СУ СК России по Алтайскому краю/ВКонтактеМесто происшествия, где в автомобиле такси пассажир убил водителя, а затем врезался в столб в Барнауле. 2 марта 2024
Место происшествия, где в автомобиле такси пассажир убил водителя, а затем врезался в столб в Барнауле. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : СУ СК России по Алтайскому краю/ВКонтакте
Место происшествия, где в автомобиле такси пассажир убил водителя, а затем врезался в столб в Барнауле. 2 марта 2024
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в Барнауле пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир вновь попросил подождать его, однако получил отказ.
«
"В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД", - отмечают в СУСК.
Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.
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