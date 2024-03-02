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В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб - РИА Новости, 02.03.2024

В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб

Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:23

2024-03-02T17:23

2024-03-02T17:28

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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Пассажир убил таксиста в Барнауле, угнал его машину и врезался в столб, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК по Алтайскому краю. "Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в Барнауле пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир вновь попросил подождать его, однако получил отказ. "В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленник сел в автомобиль такси и скрылся. Однако на участке дороги он не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД", - отмечают в СУСК. Готовится ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

https://ria.ru/20240117/taksist-1921755707.html

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происшествия, барнаул, авто, алтайский край, гибдд мвд рф, россия