https://ria.ru/20240302/otnosheniya-1930712352.html

МИД России и Киргизии готовы укреплять отношения стран, сообщили в Бишкеке

МИД России и Киргизии готовы укреплять отношения стран, сообщили в Бишкеке - РИА Новости, 02.03.2024

МИД России и Киргизии готовы укреплять отношения стран, сообщили в Бишкеке

Главы МИД Киргизии и РФ Жээнбек Кулубаев и Сергей Лавров выразили готовность продолжать взаимодействие в целях укрепления отношений двух стран, сообщили... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:20

2024-03-02T16:20

2024-03-02T16:20

россия

сергей лавров

киргизия

анталья (провинция)

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БИШКЕК, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД Киргизии и РФ Жээнбек Кулубаев и Сергей Лавров выразили готовность продолжать взаимодействие в целях укрепления отношений двух стран, сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. Согласно сообщению, встреча министров прошла в субботу в турецкой Анталье на полях дипломатического форума. "В ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента Кыргызстана С.Н. Жапарова с президентом России В.В. Путиным в Казани 21 февраля 2024 года, а также актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней площадках. Собеседники выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях расширения и углубления кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - заявили в МИД.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930706300.html

россия

киргизия

анталья (провинция)

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россия, сергей лавров, киргизия, анталья (провинция)