Рейтинг@Mail.ru
"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/oruzhie-1930655088.html
"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ
"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ
Использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям у ВСУ, сообщает американский журнал Military Watch. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:25
2024-03-02T10:25
политика
россия
авдеевка
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям у ВСУ, сообщает американский журнал Military Watch.&quot;В последнее время украинцы в обращениях к западным СМИ особенно сетовали на эффективность атак планирующими бомбами, дополняющими растущее превосходство России в плане артиллерии и мощность тактических баллистических ракет, а также способствующими огромным потерям, которые продолжают нести украинские подразделения на передовой&quot;, — говорится в материале.Обозреватели также подчеркнули, что такой вид вооружения активно использовался во время операции по освобождению Авдеевки и применяется в дальнейших боях.В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240302/strakh-1930651098.html
https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, авдеевка, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Политика, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ

MWM: использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям у ВСУ, сообщает американский журнал Military Watch.
«

"В последнее время украинцы в обращениях к западным СМИ особенно сетовали на эффективность атак планирующими бомбами, дополняющими растущее превосходство России в плане артиллерии и мощность тактических баллистических ракет, а также способствующими огромным потерям, которые продолжают нести украинские подразделения на передовой", — говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Посеял страх". СМИ сообщили о панике на Западе после слов Путина
Вчера, 09:46
Обозреватели также подчеркнули, что такой вид вооружения активно использовался во время операции по освобождению Авдеевки и применяется в дальнейших боях.
В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина
Вчера, 09:03
 
ПолитикаРоссияАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала