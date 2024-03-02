"Привело к огромным потерям". СМИ сообщили, что Россия применила против ВСУ
MWM: использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Использование Россией планирующих бомб ведет к огромным потерям у ВСУ, сообщает американский журнал Military Watch.
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"В последнее время украинцы в обращениях к западным СМИ особенно сетовали на эффективность атак планирующими бомбами, дополняющими растущее превосходство России в плане артиллерии и мощность тактических баллистических ракет, а также способствующими огромным потерям, которые продолжают нести украинские подразделения на передовой", — говорится в материале.
Обозреватели также подчеркнули, что такой вид вооружения активно использовался во время операции по освобождению Авдеевки и применяется в дальнейших боях.
В зоне СВО Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.