https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html

СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды

СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T03:21

2024-03-02T03:21

2024-03-02T03:21

илон маск

microsoft corporation

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы фирмы. Ранее Маск подал в суд на компанию и ее главу Сэма Альтмана, обвинив фирму в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер в иске указывает, что OpenAI улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Маск просит суд выпустить постановление, которое не позволит компании OpenAI и ее руководству, а также Microsoft получать прибыль от распространения технологий искусственного интеллекта. Блумберг со ссылкой на служебный документ OpenAI сообщает: компания "категорически не согласна" с иском миллиардера Маска. Директор по стратегии фирмы Джейсон Квон в соответствующем документе отмечает, что претензии бизнесмена могут быть связаны с сожалениями Маска касательно того, что он сегодня "не связан с компанией", пишет агентство. Квон утверждает, что OpenAI независима и, напротив, конкурирует с Microsoft. В отдельном документе, на который ссылается Блумберг, глава компании Альтман называет Маска своим героем и отмечает, что скучает по экс-коллеге.

https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html

https://ria.ru/20240216/neyroset-1927698508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, microsoft corporation