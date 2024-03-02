СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды
Bloomberg: разработчик ChatGPT OpenAI не согласен с обвинениями со стороны Маска
© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы фирмы.
Ранее Маск подал в суд на компанию и ее главу Сэма Альтмана, обвинив фирму в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер в иске указывает, что OpenAI улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Маск просит суд выпустить постановление, которое не позволит компании OpenAI и ее руководству, а также Microsoft получать прибыль от распространения технологий искусственного интеллекта.
Блумберг со ссылкой на служебный документ OpenAI сообщает: компания "категорически не согласна" с иском миллиардера Маска. Директор по стратегии фирмы Джейсон Квон в соответствующем документе отмечает, что претензии бизнесмена могут быть связаны с сожалениями Маска касательно того, что он сегодня "не связан с компанией", пишет агентство. Квон утверждает, что OpenAI независима и, напротив, конкурирует с Microsoft.
В отдельном документе, на который ссылается Блумберг, глава компании Альтман называет Маска своим героем и отмечает, что скучает по экс-коллеге.