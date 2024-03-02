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СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды - РИА Новости, 02.03.2024
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03:21 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html
СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды
СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды
Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:21
2024-03-02T03:21
илон маск
microsoft corporation
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы фирмы. Ранее Маск подал в суд на компанию и ее главу Сэма Альтмана, обвинив фирму в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер в иске указывает, что OpenAI улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Маск просит суд выпустить постановление, которое не позволит компании OpenAI и ее руководству, а также Microsoft получать прибыль от распространения технологий искусственного интеллекта. Блумберг со ссылкой на служебный документ OpenAI сообщает: компания "категорически не согласна" с иском миллиардера Маска. Директор по стратегии фирмы Джейсон Квон в соответствующем документе отмечает, что претензии бизнесмена могут быть связаны с сожалениями Маска касательно того, что он сегодня "не связан с компанией", пишет агентство. Квон утверждает, что OpenAI независима и, напротив, конкурирует с Microsoft. В отдельном документе, на который ссылается Блумберг, глава компании Альтман называет Маска своим героем и отмечает, что скучает по экс-коллеге.
https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html
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илон маск, microsoft corporation
Илон Маск, Microsoft Corporation
СМИ: OpenAI не согласна с претензиями Маска в использовании ИИ ради выгоды

Bloomberg: разработчик ChatGPT OpenAI не согласен с обвинениями со стороны Маска

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI категорически не согласна с претензиями бизнесмена Илона Маска, обвинившего компанию в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы фирмы.
Ранее Маск подал в суд на компанию и ее главу Сэма Альтмана, обвинив фирму в нарушении условий контрактов и недобросовестном ведении бизнеса. Миллиардер в иске указывает, что OpenAI улучшает технологии искусственного интеллекта "для увеличения доходов Microsoft, а не для блага человечества". Маск просит суд выпустить постановление, которое не позволит компании OpenAI и ее руководству, а также Microsoft получать прибыль от распространения технологий искусственного интеллекта.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Госдуме ответили на вопрос о ChatGPT на "Госуслугах"
1 февраля, 18:00
Блумберг со ссылкой на служебный документ OpenAI сообщает: компания "категорически не согласна" с иском миллиардера Маска. Директор по стратегии фирмы Джейсон Квон в соответствующем документе отмечает, что претензии бизнесмена могут быть связаны с сожалениями Маска касательно того, что он сегодня "не связан с компанией", пишет агентство. Квон утверждает, что OpenAI независима и, напротив, конкурирует с Microsoft.
В отдельном документе, на который ссылается Блумберг, глава компании Альтман называет Маска своим героем и отмечает, что скучает по экс-коллеге.
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OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео
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Илон МаскMicrosoft Corporation
 
 
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