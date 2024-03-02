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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 02.03.2024 (обновлено: 03:26 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/odessa-1930626123.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе, в области объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:24
2024-03-02T03:26
специальная военная операция на украине
одесса
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в области объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о втором взрыве в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240301/vzryv-1930605591.html
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одесса
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одесса, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в области объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
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Позднее телеканал сообщил о втором взрыве в городе.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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