https://ria.ru/20240302/odessa-1930626123.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе, в области объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T02:24

2024-03-02T02:24

2024-03-02T03:26

специальная военная операция на украине

одесса

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, в области объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о втором взрыве в городе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240301/vzryv-1930605591.html

https://ria.ru/20240302/kharkov-1930622527.html

одесса

россия

сумская область

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одесса, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире