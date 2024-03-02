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Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди
Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди - РИА Новости, 02.03.2024
Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:07
2024-03-02T01:07
2024-03-02T05:33
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности"."Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир", - приводит заявление Кипера украинское издание "Страна.ua".По его словам, местная полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности". Так, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел были отправлены в суд.
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одесса, одесская область, в мире
Одесса, Одесская область, В мире
Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди
Глава Одесской ОВА Кипер: в городе есть люди, которые верят в русский мир