https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html

Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди

Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди - РИА Новости, 02.03.2024

Власти Одессы заявили, что в городе есть верящие в русский мир люди

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:07

2024-03-02T01:07

2024-03-02T05:33

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности"."Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир", - приводит заявление Кипера украинское издание "Страна.ua".По его словам, местная полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности". Так, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел были отправлены в суд.

https://ria.ru/20240129/zaporozhe-1924159563.html

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