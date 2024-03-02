https://ria.ru/20240302/obstrely-1930677326.html

ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 02.03.2024

ВСУ более сотни раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Более сотни раз за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:56

2024-03-02T12:56

2024-03-02T12:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Более сотни раз за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику нанесенных по области ударов за 1 марта, согласно которой украинская армия обстреляла пять приграничных районов, в совокупности выпустив 103 снаряда, в том числе четыре устройства было сброшено с дронов. Также на область были атаки двумя дронами-камикадзе и сбито пять беспилотников самолетного типа. Больше половины снарядов было выпущено по Белгородскому району. "В Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11 минометных снарядов и 40 гранатометных выстрелов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено два взрывных устройства... Над селом Никольское системой ПВО уничтожена одна воздушная цель, над селом Севрюково – две, над селом Новая Деревня сбито два БПЛА противника, над селами Черемошное и Петровка – по одному БПЛА. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Никольское – есть повреждения в одном частном жилом домовладении", – написал Гладков в своем Telegram-канале. Как он сообщил, в Волоконовском районе окраина села Коновалово была атакована с помощью двух дронов-камикадзе, поврежден трактор. В Грайворонском округе над селом Доброе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. По селу Дроновка зафиксировано три прилета. По окраине села Безымено выпущен один минометный снаряд. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Терезовка – установлено 5 прилетов… Осколками посечены окна и кровля в доме. По хутору Мухин выпущено два минометных снаряда. Никто не пострадал. В одном частном жилом доме осколками от снаряда пробиты стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 7 минометных снарядов и 12 гранатометных выстрелов", – уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по данным главы региона, в селе Вязовое с дрона сброшено два взрывных устройства. В результате взрыва повреждены кровля частного домовладения и хозпостройка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240302/su-35s-1930630501.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины