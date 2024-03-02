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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.03.2024

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T00:15

2024-03-02T00:15

2024-03-02T06:54

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сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. 16 обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении двух гражданских лиц.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина