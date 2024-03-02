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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.03.2024
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:15
2024-03-02T00:15
2024-03-02T06:54
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 89 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на донецком направлении. 16 обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, поступили сведения о гибели двух мирных жителей и ранении двух гражданских лиц.
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донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 89 боеприпасов