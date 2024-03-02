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Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина - РИА Новости, 02.03.2024
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17:13 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html
Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина
Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина - РИА Новости, 02.03.2024
Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина
Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым проектом среди пользователей соцмедиа по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:13
2024-03-02T17:13
россия
владимир путин
brand analytics
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым проектом среди пользователей соцмедиа по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, согласно данным исследования Brand Analytics. Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал ряд национальных проектов, в том числе запуск нового национального проекта под названием "Семья". "Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы", - говорится на сайте Brand Analytics. Кроме того, особый интерес россиян в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет вызвал нацпроект "Молодежь России". Проект "Экономика данных" особо заинтересовал аудиторию младше 18 лет. Россияне старше 55 лет чаще остальных обсуждали нацпроект "Кадры", направленный на решение проблем с трудоустройством. "С начала послания (12.00) до 19.30 29 февраля выявлено более 120 тысяч публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием тем, озвученных президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Обсуждения вызвали более 1,9 миллиона пользовательских реакций. У публикаций по теме более 220 миллионов просмотров", - сообщает Brand Analytics. Среди ключевых тем послания Путина, которым пользователи уделили особое внимание, стали поднятие уровня жизни россиян, изменение фискальной системы, а также развитие социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, владимир путин, brand analytics, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество
Россия, Владимир Путин, Brand Analytics, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество
Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина

Brand Analytics: нацпроект "Семья" стал самым обсуждаемым после послания Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым проектом среди пользователей соцмедиа по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, согласно данным исследования Brand Analytics.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал ряд национальных проектов, в том числе запуск нового национального проекта под названием "Семья".
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о новых нацпроектах
29 февраля, 12:43
"Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы", - говорится на сайте Brand Analytics.
Кроме того, особый интерес россиян в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет вызвал нацпроект "Молодежь России". Проект "Экономика данных" особо заинтересовал аудиторию младше 18 лет. Россияне старше 55 лет чаще остальных обсуждали нацпроект "Кадры", направленный на решение проблем с трудоустройством.
"С начала послания (12.00) до 19.30 29 февраля выявлено более 120 тысяч публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием тем, озвученных президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Обсуждения вызвали более 1,9 миллиона пользовательских реакций. У публикаций по теме более 220 миллионов просмотров", - сообщает Brand Analytics.
Среди ключевых тем послания Путина, которым пользователи уделили особое внимание, стали поднятие уровня жизни россиян, изменение фискальной системы, а также развитие социальной инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
 
РоссияВладимир ПутинBrand AnalyticsПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Общество
 
 
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