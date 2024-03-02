https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html

Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина

Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина - РИА Новости, 02.03.2024

Назван самый обсуждаемый нацпроект после послания Путина

Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым проектом среди пользователей соцмедиа по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:13

2024-03-02T17:13

2024-03-02T17:13

россия

владимир путин

brand analytics

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Национальный проект "Семья" стал самым обсуждаемым проектом среди пользователей соцмедиа по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, согласно данным исследования Brand Analytics. Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, анонсировал ряд национальных проектов, в том числе запуск нового национального проекта под названием "Семья". "Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы", - говорится на сайте Brand Analytics. Кроме того, особый интерес россиян в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет вызвал нацпроект "Молодежь России". Проект "Экономика данных" особо заинтересовал аудиторию младше 18 лет. Россияне старше 55 лет чаще остальных обсуждали нацпроект "Кадры", направленный на решение проблем с трудоустройством. "С начала послания (12.00) до 19.30 29 февраля выявлено более 120 тысяч публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием тем, озвученных президентом России в рамках послания Федеральному собранию. Обсуждения вызвали более 1,9 миллиона пользовательских реакций. У публикаций по теме более 220 миллионов просмотров", - сообщает Brand Analytics. Среди ключевых тем послания Путина, которым пользователи уделили особое внимание, стали поднятие уровня жизни россиян, изменение фискальной системы, а также развитие социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, brand analytics, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество