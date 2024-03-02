https://ria.ru/20240302/napadenie-1930634887.html

Депутат обвинил бундесвер в подготовке нападения на Россию

Депутат обвинил бундесвер в подготовке нападения на Россию - РИА Новости, 02.03.2024

Депутат обвинил бундесвер в подготовке нападения на Россию

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал разговор четырех представителей бундесвера об ударах по Крымскому мосту... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T06:37

2024-03-02T06:37

2024-03-02T06:37

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леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал разговор четырех представителей бундесвера об ударах по Крымскому мосту подготовкой нападения на Россию. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Разговор немецких вояк - это непросто треп под пиво и сосиски с квашеной капустой. Это хладнокровный расчетливый анализ врагов, готовящих нападение на Россию", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, примерно так же рассуждали кайзеровские офицеры в 1914 году либо гитлеровские штабисты в 1941-м. "Реваншизм у них жив, ненависть к России крепнет. Забыли поверженный Берлин и Акт о капитуляции Германии. А вот духа не хватает, потому и жалуются, что самыми современными ракетами Крымский мост не уничтожить", - подчеркнул депутат. По его словам, совершено правильно сказал президент Владимир Путин, что противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. "Остудите свои головы, вояки", - призвал Ивлев представителей бундесвера.

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T06:37 true PT4M57S

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T06:37 true PT16M45S

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в мире, россия, берлин (город), германия, леонид ивлев, маргарита симоньян, владимир путин, госдума рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост