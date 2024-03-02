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В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 02.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/muzey-1930599125.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 02.03.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
Знаменитую игру "Ну, погоди!", приемники "Микро", "Эра" и другие образцы ретротехники, а также современные изделия российской микроэлектронной отрасли можно... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:13
2024-03-02T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Знаменитую игру "Ну, погоди!", приемники "Микро", "Эра" и другие образцы ретротехники, а также современные изделия российской микроэлектронной отрасли можно увидеть в открывшемся после реконструкции музее "Ангстрем", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Музей микроэлектроники имени В.В. Григорьевского расположен в ОЭЗ "Технополис Москва". Экспозиция отражает историю работы компании "Ангстрем", которая в прошлом году отметила 60-летний юбилей."Предприятие было тем отечественным производителем, кто разработал первые серии микросхем для бортовых компьютеров космических кораблей советской Лунной программы, микропроцессоры и микросхемы для первых отечественных персональных компьютеров, здесь же произвели популярную игру "Ну, погоди!", - напомнил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Статус резидента ОЭЗ компания получила в 2017 году. Это позволяет ей экономить на налогах и инвестировать в развитие, подчеркнул руководитель департамента."Только за последние два года на предприятии разработали почти 150 электронных изделий, 109 из которых уже запущены в производство. Среди них – СВЧ-микросхемы на основе ультратонкого кремния на сапфире, силовые интеллектуальные драйверы и преобразователи напряжения – эти устройства являются ключевыми для современной транспортной сферы, электросетей и промышленности. По итогам 2023 года компания вложила в свое развитие свыше 200 миллионов рублей", – указал Овчинский.По словам представителей компании, музей - единственная подобная экспозиция в мире. После его реконструкции здесь появились интерактивные зоны с современным оборудованием. На базе музея планируется в дальнейшем организовать образовательный центр с программами для молодежи и взрослых.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии

В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
В ОЭЗ Технополис Москва открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Знаменитую игру "Ну, погоди!", приемники "Микро", "Эра" и другие образцы ретротехники, а также современные изделия российской микроэлектронной отрасли можно увидеть в открывшемся после реконструкции музее "Ангстрем", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Музей микроэлектроники имени В.В. Григорьевского расположен в ОЭЗ "Технополис Москва". Экспозиция отражает историю работы компании "Ангстрем", которая в прошлом году отметила 60-летний юбилей.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
В ОЭЗ Технополис Москва открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
"Предприятие было тем отечественным производителем, кто разработал первые серии микросхем для бортовых компьютеров космических кораблей советской Лунной программы, микропроцессоры и микросхемы для первых отечественных персональных компьютеров, здесь же произвели популярную игру "Ну, погоди!", - напомнил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Статус резидента ОЭЗ компания получила в 2017 году. Это позволяет ей экономить на налогах и инвестировать в развитие, подчеркнул руководитель департамента.
© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
В ОЭЗ Технополис Москва открылся музей отечественной микроэлектроники - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" открылся музей отечественной микроэлектроники
"Только за последние два года на предприятии разработали почти 150 электронных изделий, 109 из которых уже запущены в производство. Среди них – СВЧ-микросхемы на основе ультратонкого кремния на сапфире, силовые интеллектуальные драйверы и преобразователи напряжения – эти устройства являются ключевыми для современной транспортной сферы, электросетей и промышленности. По итогам 2023 года компания вложила в свое развитие свыше 200 миллионов рублей", – указал Овчинский.
По словам представителей компании, музей - единственная подобная экспозиция в мире. После его реконструкции здесь появились интерактивные зоны с современным оборудованием. На базе музея планируется в дальнейшем организовать образовательный центр с программами для молодежи и взрослых.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваТехнологии
 
 
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