В Приднестровье отметили вклад российских миротворцев в заморозку конфликта
Спикер парламента ПМР отметил вклад российских миротворцев в заморозку конфликта
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов отметил вклад российских миротворцев, которые помогли остановить конфликт 1992 года на Днестре.
"Хочу особенно отметить вклад российских миротворцев, которые помогли остановить эту кровавую бойню, а сегодня эта миротворческая миссия является гарантом стабильности и мира на обоих берегах Днестра", - отметил Коршунов в своём обращение по случаю 32-й годовщины отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова спикера приводит пресс-служба парламента ПМР.
"В те скорбные дни мы показали всему сообществу, миру, что подавить силу народа вооруженным путем невозможно. Приднестровцы в этой войне проявили невероятное мужество и сплоченность, отстояв свое право говорить на родном языке и свободно жить на своей родной земле", - подчеркнул спикер.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.