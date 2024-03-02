https://ria.ru/20240302/mirotvortsy-1930681315.html

В Приднестровье отметили вклад российских миротворцев в заморозку конфликта

В Приднестровье отметили вклад российских миротворцев в заморозку конфликта - РИА Новости, 02.03.2024

В Приднестровье отметили вклад российских миротворцев в заморозку конфликта

Председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов отметил вклад российских миротворцев, которые... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:15

2024-03-02T13:15

2024-03-02T13:15

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

александр коршунов

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ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов отметил вклад российских миротворцев, которые помогли остановить конфликт 1992 года на Днестре. "Хочу особенно отметить вклад российских миротворцев, которые помогли остановить эту кровавую бойню, а сегодня эта миротворческая миссия является гарантом стабильности и мира на обоих берегах Днестра", - отметил Коршунов в своём обращение по случаю 32-й годовщины отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова спикера приводит пресс-служба парламента ПМР. "В те скорбные дни мы показали всему сообществу, миру, что подавить силу народа вооруженным путем невозможно. Приднестровцы в этой войне проявили невероятное мужество и сплоченность, отстояв свое право говорить на родном языке и свободно жить на своей родной земле", - подчеркнул спикер. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-02T13:15 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, александр коршунов