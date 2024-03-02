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В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека - РИА Новости, 02.03.2024
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12:07 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/livan-1930670019.html
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека - РИА Новости, 02.03.2024
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека
Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:07
2024-03-02T12:07
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. Согласно сообщению телеканала, удар был нанесен по автомобилю в районе Аль-Хамра в Эн-Накуре, его жертвами стали три человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысяч жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240302/livan-1930656147.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека

На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погибли три человека

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed.
Согласно сообщению телеканала, удар был нанесен по автомобилю в районе Аль-Хамра в Эн-Накуре, его жертвами стали три человека.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысяч жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Глава МИД Ливана заявил, что Израиль отказался от прекращения огня
Вчера, 10:32
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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