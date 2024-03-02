https://ria.ru/20240302/livan-1930670019.html
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека - РИА Новости, 02.03.2024
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека
Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:07
2024-03-02T12:07
2024-03-02T12:07
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baff3a2c9d10e3855c0d185177b89a88.jpg
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. Согласно сообщению телеканала, удар был нанесен по автомобилю в районе Аль-Хамра в Эн-Накуре, его жертвами стали три человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысяч жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240302/livan-1930656147.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d7b20481f4a9403d2b7930c46152d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека
На юге Ливана при ударе израильского беспилотника погибли три человека