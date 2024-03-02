https://ria.ru/20240302/livan-1930670019.html

В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека

В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека - РИА Новости, 02.03.2024

В Ливане при ударе израильского беспилотника погибли три человека

Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

2024-03-02T12:07

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Три человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, сообщил телеканал Al Jadeed. Согласно сообщению телеканала, удар был нанесен по автомобилю в районе Аль-Хамра в Эн-Накуре, его жертвами стали три человека. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысяч жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году