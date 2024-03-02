https://ria.ru/20240302/lavrov-1930703969.html
Лавров прокомментировал идею США объявить Палестину членом ООН
Лавров прокомментировал идею США объявить Палестину членом ООН - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров прокомментировал идею США объявить Палестину членом ООН
Идея США объявить Палестину членом ООН — красивое заявление, но если в этом заключаются дипломатические усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, то... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:32
2024-03-02T15:32
2024-03-02T15:32
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Идея США объявить Палестину членом ООН — красивое заявление, но если в этом заключаются дипломатические усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, то это ничего не изменит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров сообщил, что у России есть данные о том, что у США и ряда западных стран есть идея: объявить Палестину членом ООН. "Как бы красивое такое объявление, Палестина будет постоянным представителем со всеми теми же правами, что у остальных членов ООН, и тем самым отвлечь внимание на пропагандистский эффект, а на земле постараться оставить все как есть. Если в этом эффективность, которую американцы хотели бы видеть в дипломатических усилиях на Ближнем Востоке, то это ничего не изменит", — сказал Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума. Министр отметил, что все "сохранится опять во взрывоопасном состоянии, как это и было последние десятилетия, когда периодически эта взрывоопасность реализовалась на практике в очень тяжелых формах". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сергей лавров, оон, хамас, владимир путин, россия, палестина
В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Владимир Путин, Россия, Палестина
Лавров прокомментировал идею США объявить Палестину членом ООН
Лавров: идея США объявить Палестину членом ООН ничего не изменит
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. Идея США объявить Палестину членом ООН — красивое заявление, но если в этом заключаются дипломатические усилия по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, то это ничего не изменит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров сообщил, что у России есть данные о том, что у США и ряда западных стран есть идея: объявить Палестину членом ООН.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
"Как бы красивое такое объявление, Палестина будет постоянным представителем со всеми теми же правами, что у остальных членов ООН, и тем самым отвлечь внимание на пропагандистский эффект, а на земле постараться оставить все как есть. Если в этом эффективность, которую американцы хотели бы видеть в дипломатических усилиях на Ближнем Востоке, то это ничего не изменит", — сказал Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума.
Министр отметил, что все "сохранится опять во взрывоопасном состоянии, как это и было последние десятилетия, когда периодически эта взрывоопасность реализовалась на практике в очень тяжелых формах".
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В Палестине выдвинули условия перемирия с Израилем