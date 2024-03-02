https://ria.ru/20240302/lavrov-1930699197.html

Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии

Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии

Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:04

2024-03-02T15:04

2024-03-02T15:04

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов, договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила... Я сказал об этом честно моему коллеге, когда мы с ним в Нью-Йорке общались", - заявил Лавров на брифинге. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929793296.html

https://ria.ru/20240226/sammit-1929537469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак