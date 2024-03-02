Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930699197.html
Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии
Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии
Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:04
2024-03-02T15:04
в мире
россия
швейцария
украина
сергей лавров
владимир зеленский
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов, договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила... Я сказал об этом честно моему коллеге, когда мы с ним в Нью-Йорке общались", - заявил Лавров на брифинге. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929793296.html
https://ria.ru/20240226/sammit-1929537469.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Лавров оценил возможность мирного саммита по Украине в Швейцарии

Лавров: Россия не полагается на Швейцарию в деле урегулирования на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов, договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила... Я сказал об этом честно моему коллеге, когда мы с ним в Нью-Йорке общались", - заявил Лавров на брифинге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Лавров считает, что предложение Зеленского России будет ультиматумом
27 февраля, 15:02
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Кремле высказались о предложенном Украиной формате мирного саммита
26 февраля, 13:33
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала