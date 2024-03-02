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Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
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14:29 02.03.2024 (обновлено: 15:41 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930694193.html
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров
Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:29
2024-03-02T15:41
москва
россия
в мире
ереван
армения
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930702913.html
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москва, россия, в мире, ереван, армения, сергей лавров
Москва, Россия, В мире, Ереван, Армения, Сергей Лавров
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров

Лавров: Ереван делает ставку на страны, которые хотят, чтобы он порвал с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде
Вчера, 15:26
 
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