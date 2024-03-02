https://ria.ru/20240302/lavrov-1930694193.html
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров
Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:29
2024-03-02T14:29
2024-03-02T15:41
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930702913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, ереван, армения, сергей лавров
Москва, Россия, В мире, Ереван, Армения, Сергей Лавров
Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров
Лавров: Ереван делает ставку на страны, которые хотят, чтобы он порвал с Россией
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.
Лавров опроверг заявления о том, что ОДКБ бросила Армению в беде