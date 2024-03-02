https://ria.ru/20240302/lavrov-1930694193.html

Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров

Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2024

Ереван делает ставку на внерегиональные страны, заявил Лавров

Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:29

2024-03-02T14:29

2024-03-02T15:41

москва

россия

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ереван

армения

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Ереван решил сделать ставку на внерегиональные страны, которые "обхаживают" Армению, чтобы та порвала связи с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе.

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930702913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, в мире, ереван, армения, сергей лавров