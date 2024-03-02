https://ria.ru/20240302/konflikt-1930715121.html
Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке
Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2024
Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке
Папа Римский Франциск в субботу принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:36
2024-03-02T16:36
2024-03-02T16:36
ватикан
украина
германия
олаф шольц
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
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ВАТИКАН, 2 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Участники переговоров обсудили "хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе", а также миграционный вопрос, говорится в сообщении. "Особое внимание было затем уделено конфликтам на Украине, в Израиле и Палестине и вытекающей приверженности миру в неустанном поиске дипломатического решения, которое привело бы к скорейшему прекращению боевых действий", - сообщил Святой престол.
https://ria.ru/20240302/utechka-1930703837.html
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ватикан, украина, германия, олаф шольц, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин
Ватикан, Украина, Германия, Олаф Шольц, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пьетро Паролин
Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке
Шольц обсудил с госсекретарем Ватикана конфликты на Украине и на Ближнем Востоке