https://ria.ru/20240302/konflikt-1930715121.html

Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2024

Шольц обсудил в Ватикане конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск в субботу принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:36

2024-03-02T16:36

2024-03-02T16:36

ватикан

украина

германия

олаф шольц

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 2 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Участники переговоров обсудили "хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе", а также миграционный вопрос, говорится в сообщении. "Особое внимание было затем уделено конфликтам на Украине, в Израиле и Палестине и вытекающей приверженности миру в неустанном поиске дипломатического решения, которое привело бы к скорейшему прекращению боевых действий", - сообщил Святой престол.

https://ria.ru/20240302/utechka-1930703837.html

ватикан

украина

германия

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ватикан, украина, германия, олаф шольц, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин