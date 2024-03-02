https://ria.ru/20240302/konfiskatsiya-1930722626.html

Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта

Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта - РИА Новости, 02.03.2024

Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта

В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:22

2024-03-02T17:22

2024-03-02T23:02

в мире

литва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148627/43/1486274318_0:141:2701:1660_1920x0_80_0_0_7710c18c42a44ac90e01ac2bc2a7a1a1.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте."По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС", — уточнили в ведомстве.В таможне добавили, что с этой даты людям с автомобилями с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины.Новые требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее, такие машину смогут находиться в Литве в течение суток. При этом в транспортном средстве обязательно должен находиться его владелец, иначе авто не пропустят в страну.В прошлом месяце об аналогичных мерах объявили в Латвии.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Литвы и Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, россия