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Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта - РИА Новости, 02.03.2024
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17:22 02.03.2024 (обновлено: 23:02 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/konfiskatsiya-1930722626.html
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта - РИА Новости, 02.03.2024
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта
В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:22
2024-03-02T23:02
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте.&quot;По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС&quot;, — уточнили в ведомстве.В таможне добавили, что с этой даты людям с автомобилями с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины.Новые требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее, такие машину смогут находиться в Литве в течение суток. При этом в транспортном средстве обязательно должен находиться его владелец, иначе авто не пропустят в страну.В прошлом месяце об аналогичных мерах объявили в Латвии.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Литвы и Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html
https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html
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в мире, литва, россия
В мире, Литва, Россия
Таможня Литвы начнет конфисковывать авто с российскими номерами с 11 марта

Таможня Литвы: авто с российскими номерами начнут конфисковывать с 11 марта

© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Fotolia / bokstaz
Панорама Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Литве с 11 марта начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщила таможня республики на своем сайте.
«

"По данным литовской таможни, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС", — уточнили в ведомстве.

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В таможне добавили, что с этой даты людям с автомобилями с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины.
Новые требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее, такие машину смогут находиться в Литве в течение суток. При этом в транспортном средстве обязательно должен находиться его владелец, иначе авто не пропустят в страну.
В прошлом месяце об аналогичных мерах объявили в Латвии.
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Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Помимо Литвы и Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
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