https://ria.ru/20240302/kinoindustriya-1930726576.html

Бондарчук оценил нынешний всплеск в киноиндустрии

Бондарчук оценил нынешний всплеск в киноиндустрии - РИА Новости, 02.03.2024

Бондарчук оценил нынешний всплеск в киноиндустрии

Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что такого всплеска в киноиндустрии, как сейчас, не было никогда, кадры в этой сфере крайне необходимы. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:47

2024-03-02T17:47

2024-03-02T18:39

культура

россия

москва

федор бондарчук

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук рассказал, что такого всплеска в киноиндустрии, как сейчас, не было никогда, кадры в этой сфере крайне необходимы. "Такого всплеска производства не было никогда. Востребованность невероятная. Режиссеры по-прежнему нужны. Сценаристы нужны всегда… Новые профессии в кино тоже будут востребованы", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". По словам Бондарчука, киноаналитика является самой востребованной профессией в индустрии. Он отметил, что маркетинг меняется стремительно, рынок кино "невероятно разогрет". Также он отметил, что школ и мастеров на данный момент много. "В России, особенно в Москве, возможности реализовать себя есть. Все ярко происходит. Сейчас время диджитал-маркетинга", - добавил режиссер.

https://ria.ru/20240302/mosfilm-1930635735.html

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