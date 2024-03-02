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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
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13:33 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/khersonskoe-1930684440.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:33
2024-03-02T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 60 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные в зоне СВО
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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