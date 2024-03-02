https://ria.ru/20240302/khersonskoe-1930684440.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:33

2024-03-02T13:33

2024-03-02T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ВСУ на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино, Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность