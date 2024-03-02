https://ria.ru/20240302/izrail-1930624657.html

Израиль блокирует поставки в Газу определенных видов помощи, сообщили СМИ

Израиль блокирует поставки в Газу определенных видов помощи, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

Израиль блокирует поставки в Газу определенных видов помощи, сообщили СМИ

Власти Израиля намеренно блокируют поставки определенных видов гуманитарной помощи в сектор Газа, включая анестетики, баллоны с кислородом, дыхательные приборы... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:59

2024-03-02T01:59

2024-03-02T01:59

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Власти Израиля намеренно блокируют поставки определенных видов гуманитарной помощи в сектор Газа, включая анестетики, баллоны с кислородом, дыхательные приборы и устройства фильтрации воды, сообщил телеканал CNN со ссылкой на более чем два десятка неназванных чиновников из правительственных и гуманитарных структур. Как утверждает CNN, телеканал ознакомился с документами, составленными крупными поставщиками гуманитарной помощи в сектор Газа. В них указаны виды помощи, которую представители Израиля чаще всего не допускают, включая анестетики, приборы для дыхания, фильтрации воды, а также кислородные баллоны. Кроме того, часто задерживаются поставки продовольствия. "В израильских ограничениях появилась четкая закономерность", - говорится в сообщении телеканала. По словам источников телеканала, гуманитарные грузы в сектор Газа не допускают израильские чиновники из офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT). При этом официально они ссылаются на список запрещенных к поставке товаров, составленный еще в 2008 году, однако источники CNN заявляют, что в организации считают документ устаревшим и призывают поставщиков помощи не руководствоваться им в текущем конфликте. Один из источников телеканала назвал ситуацию с доставкой грузов "превосходно спроектированным хаосом". Другой охарактеризовал систему "выборочно двусмысленной". По его словам, можно получить разрешение от COGAT на доставку помощи, а затем "приехать, чтобы обнаружить полицию или финансовых и таможенных чиновников, которые отправят грузовик назад". В ряде случаев при отказе COGAT ссылается на бюрократические причины, такие как неправильно заполненные декларации. В других случаях они заявляют о якобы двойном назначении ввозимого груза. Так, по словам источника, в феврале партия зеленых спальных мешков не была допущена в сектор Газа из-за их якобы военной окраски. Но в большинстве случаев представители Израиля вовсе не указывают причину для отказа, резюмирует CNN. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html

https://ria.ru/20240229/gaza-1930106152.html

https://ria.ru/20240206/protestuyuschie-1925700324.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире