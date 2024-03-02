https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

Винченцо Лоруссо: "Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев"

Винченцо Лоруссо: "Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев" - РИА Новости, 02.03.2024

Винченцо Лоруссо: "Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев"

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо отправился в Луганск, чтобы попытаться открыть своей стране правду. В прошлом году он привез в Италию фильм "Свидетель"... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:08

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Итальянский журналист Винченцо Лоруссо отправился в Луганск, чтобы попытаться открыть своей стране правду. В прошлом году он привез в Италию фильм "Свидетель". О том, почему простые итальянцы смотрят это кино со слезами на глазах, о русской жене и репортажах, которые не берут в центральные СМИ, Винченцо рассказал в интервью РИА Новости. Моя жена Светлана — русская, из города Красный Луч в Луганской Республике. Она 15 лет жила в Италии, где мы и познакомились. В 2014-м, когда мы были дома в Риме, я увидел, что она о чем-то сильно переживает. Света сказала, что у нее не получается поговорить по телефону с мамой, которая осталась в ЛНР вместе со слепой бабушкой, что их там бомбят, они сидят в подвале, без света, без связи. Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев! Начал искать информацию в наших газетах, в интернете. Ничего не нашел. Тогда я понял, что происходит что-то странное и страшное и никакой свободы слова в Италии нет.С началом СВО я поехал в Луганск как журналист. Объехал все близлежащие города. Был в Горловке, Мариуполе, Стаханове. Взял множество интервью у местных жителей и властей. Старался показать итальянцам, что там происходит на самом деле. Потому что в Риме все медиа не давали никакой реальной картинки и начался период ужаснейшей русофобии. Я сделал репортаж с освобожденными русскими пленными прямо в автобусе, в котором их везли. И, знаете, меня даже не контролировали, какой я вопрос задам, какой будет ответ. А в Италии говорят, что в России диктатура, что тут ни о чем нельзя говорить.Все, что я привожу в Италию, получается опубликовать только в альтернативных источниках. В центральных СМИ не берут репортажи с фронта, из Донбасса. Я единственный итальянский журналист, который взял интервью у молодого парня из Неаполя — Йорита, нарисовавшего на одном из зданий у себя в городе портрет Достоевского. Внутри глаза писателя — флаг ДНР. Знаете, ведь 25 февраля 2022 года, на второй день после начала СВО, в Университете Милана отменили лекции по Достоевскому. Я не мог поверить, что это происходит в моей якобы демократической стране! А потом Йорит приехал в Донбасс и сделал роспись одного из зданий в Мариуполе, там я с ним и встретился.Мы с женой озвучили много фильмов с RT, НТВ, публиковали их в телеграм-канале. Итальянцы смотрели с огромным интересом, им хотелось узнать об альтернативном видении ситуации. А когда я увидел трейлер фильма "Свидетель", то понял: должен сделать все, чтобы показать это кино как можно большему количеству людей в Италии. Связался с продюсером картины. И, можете себе представить, мы договорились, чтобы нам его продублировали бесплатно титрами на итальянский и дали привезти в мою страну. С 22 октября прошлого года мы сделали уже 30 показов по всей Италии, еще 15 — в проекте. Я думаю, что этот фильм предназначен для европейского зрителя, потому что весь конфликт показан глазами обычного состоявшегося бельгийского музыканта. Когда он вернулся с гастролей из Донбасса, никто не хотел слышать то, что он пытался рассказать. Его шок, когда он понял, что на его родине не хотят знать правду, — самое сильное место в картине. Огромное количество итальянцев со слезами на глазах смотрят это кино. Они проживают свою спокойную жизнь без потрясений, верят, что у них демократия и свобода, а потом понимают — все это обман.В семи городах показы "Свидетеля" прошли без проблем и скандалов. Потом мэр Болоньи сказал, что этот фильм нельзя демонстрировать в его городе, и выступил против группы людей, которые хотели его транслировать. Следующим городом, решившим показать картину публике, была Флоренция. И там тоже мэр заявил, что проект пропагандирует геноцид против украинцев и демонстрировать его невозможно. Но права на показ фильма в Италии есть только у нас, и ни мэр Флоренции, ни мэр Болоньи его не видели. Это была ярая, голая пропаганда от людей, которые вообще не знали, о чем это кино.В городе Фолиньо мэр отреагировал совсем по-другому. Он был полностью согласен с решением показать фильм. На афишу даже внесли об этом информацию — чтобы все видели, что это с его одобрения. Посол Украины выступил с заявлением, что фильм "Свидетель" не должен быть показан в Италии ни при каких обстоятельствах. Но мэр ему сказал, что итальянцы сами решают, какое кино им смотреть, поэтому жители Фолиньо увидят этот фильм.В Милане у зала, где показывали кино, прошел митинг украинцев, которых в Италии очень-очень много.Будем и дальше демонстрировать "Свидетеля" в Италии, потому что запросов — огромное количество. Обычные итальянцы просто в шоке от поведения украинцев и некоторых своих властей. Как будто демократия и свобода слова — пустой звук, а на самом деле — кругом сплошная цензура.

https://ria.ru/20230817/kino-1890469726.html

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино, италия, донбасс, россия, сво, интервью - культура, рим