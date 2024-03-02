https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930707448.html

В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании

В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 02.03.2024

В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании

Около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в столице перед выборами президента РФ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:50

2024-03-02T15:50

2024-03-02T15:56

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в столице перед выборами президента РФ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Тестовое голосование перед предстоящими выборами Президента России завершено. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней. Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем", - говорится в сообщении. Отмечается, что тестирование проходило 2 марта с 10.00 до 14.00. Проголосовать можно было онлайн, а также на некоторых участках. В ходе теста горожане отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". В то же время разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей. Кроме того, короткий временной интервал для проведения тестового голосования помог создать максимальную нагрузку на все системы. На некоторых участках провели стресс-тесты для проверки сотрудников и оборудования на готовность к экстренным ситуациям. "Тестовое голосование проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проконтролировать готовность системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам Президента России", - добавляется в сообщении. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях в России, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на выборах президента стартовало 25 февраля.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва