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В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 02.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:50 02.03.2024 (обновлено: 15:56 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930707448.html
В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании
В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании - РИА Новости, 02.03.2024
В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании
Около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в столице перед выборами президента РФ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:50
2024-03-02T15:56
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в столице перед выборами президента РФ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Тестовое голосование перед предстоящими выборами Президента России завершено. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней. Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем", - говорится в сообщении. Отмечается, что тестирование проходило 2 марта с 10.00 до 14.00. Проголосовать можно было онлайн, а также на некоторых участках. В ходе теста горожане отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". В то же время разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей. Кроме того, короткий временной интервал для проведения тестового голосования помог создать максимальную нагрузку на все системы. На некоторых участках провели стресс-тесты для проверки сотрудников и оборудования на готовность к экстренным ситуациям. "Тестовое голосование проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проконтролировать готовность системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам Президента России", - добавляется в сообщении. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях в России, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на выборах президента стартовало 25 февраля.
https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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политика, россия, москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва
В Москве более 700 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании

В Москве около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева. 2 марта 2024
Женщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина сканирует паспорт во время тестового голосования перед выборами президента РФ на избирательном участке в московской школе № 354 имени Д. М. Карбышева. 2 марта 2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 716 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в столице перед выборами президента РФ, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Тестовое голосование перед предстоящими выборами Президента России завершено. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней. Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что тестирование проходило 2 марта с 10.00 до 14.00. Проголосовать можно было онлайн, а также на некоторых участках. В ходе теста горожане отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
В то же время разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.
Кроме того, короткий временной интервал для проведения тестового голосования помог создать максимальную нагрузку на все системы. На некоторых участках провели стресс-тесты для проверки сотрудников и оборудования на готовность к экстренным ситуациям.
"Тестовое голосование проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проконтролировать готовность системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам Президента России", - добавляется в сообщении.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях в России, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на выборах президента стартовало 25 февраля.
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