https://ria.ru/20240302/golosovanie-1930645467.html

В Москве в субботу пройдет тестовое голосование

В Москве в субботу пройдет тестовое голосование - РИА Новости, 02.03.2024

В Москве в субботу пройдет тестовое голосование

Тестовое голосование перед выборами президента России состоится в столице в субботу, москвичи ответят на вопрос о необходимости вырубки тополей в городе,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:07

2024-03-02T09:07

2024-03-02T09:07

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тестовое голосование перед выборами президента России состоится в столице в субботу, москвичи ответят на вопрос о необходимости вырубки тополей в городе, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. Тест пройдет в столице с 10.00 до 14.00. Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы. Благодаря тестовому голосованию москвичи смогут разобраться в особенностях электронного голосования, а разработчики убедятся в корректности работы всех систем: платформы онлайн-голосования, терминалов на избирательных участках и электронного списка избирателей. Для этого они специально создадут имитацию возможных сбоев и отработают сценарии их устранения. Кроме того, на некоторых участках проведут стресс-тесты, чтобы проверить готовность сотрудников и оборудования к работе под высокой нагрузкой. Для этого отключат связь и электричество. Кроме того, проверят и подготовку службы технической поддержки, куда члены избирательной комиссии могут обращаться, если в ходе голосования они зафиксируют технические неполадки. Участники тестового голосования традиционно ответят на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Жители смогут выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами. Как принять участие Предварительную регистрацию заранее проходить не нужно. Отдать свои голоса все желающие смогут на некоторых участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Проголосовать смогут москвичи в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в городе. Для того, чтобы отдать свой голос онлайн, понадобится полная учетная запись mos.ru. Уточнить доступные способы голосования, поможет специальный сервис, который находится в личном кабинете. Для этого необходимо нажать кнопку "Получить информацию". В том случае, если онлайн-голосование недоступно, то сервис объяснит, как решить эту проблему. Возможно, понадобится внести недостающие данные или повысить статус учетной записи. Сделать это можно онлайн и офлайн.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, технологии