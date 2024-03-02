https://ria.ru/20240302/golosa-1930767885.html

СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури

СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури

Бывший президент США Дональд Трамп получает 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:27

2024-03-02T22:27

2024-03-02T22:27

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никки хейли

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп получает 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Согласно расчетам агентства, все 100% делегатов отправляются летом голосовать за Трампа. Его ближайшая конкурентка, экс-постпред США при ООН Никки Хейли не получает по итогам кокусов ни одного голоса. Прогноз подготовлен по итогам подсчета 26% голосов на кокусах в Миссури по состоянию на 13.00 по местному времени (22.00 мск). Также позднее в субботу ожидаются результаты партийных собраний республиканцев в штатах Мичиган и Айдахо.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html

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в мире, сша, миссури, мичиган, никки хейли, дональд трамп, оон