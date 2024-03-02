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СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури - РИА Новости, 02.03.2024
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22:27 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/golosa-1930767885.html
СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури
СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури
Бывший президент США Дональд Трамп получает 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:27
2024-03-02T22:27
в мире
сша
миссури
мичиган
никки хейли
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп получает 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Согласно расчетам агентства, все 100% делегатов отправляются летом голосовать за Трампа. Его ближайшая конкурентка, экс-постпред США при ООН Никки Хейли не получает по итогам кокусов ни одного голоса. Прогноз подготовлен по итогам подсчета 26% голосов на кокусах в Миссури по состоянию на 13.00 по местному времени (22.00 мск). Также позднее в субботу ожидаются результаты партийных собраний республиканцев в штатах Мичиган и Айдахо.
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в мире, сша, миссури, мичиган, никки хейли, дональд трамп, оон
В мире, США, Миссури, Мичиган, Никки Хейли, Дональд Трамп, ООН
СМИ: Трамп получит сто процентов голосов делегатов от Миссури

АП: Дональд Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп получает 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Согласно расчетам агентства, все 100% делегатов отправляются летом голосовать за Трампа. Его ближайшая конкурентка, экс-постпред США при ООН Никки Хейли не получает по итогам кокусов ни одного голоса.
Прогноз подготовлен по итогам подсчета 26% голосов на кокусах в Миссури по состоянию на 13.00 по местному времени (22.00 мск).
Также позднее в субботу ожидаются результаты партийных собраний республиканцев в штатах Мичиган и Айдахо.
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В миреСШАМиссуриМичиганНикки ХейлиДональд ТрампООН
 
 
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