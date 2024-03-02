https://ria.ru/20240302/germaniya-1930695254.html

Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне

Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне - РИА Новости, 02.03.2024

Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне

Систему здравоохранения Германии необходимо подготовить к возможному военному конфликту, заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью немецкой газете... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:35

2024-03-02T14:35

2024-03-02T14:35

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Систему здравоохранения Германии необходимо подготовить к возможному военному конфликту, заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung. По словам министра, подготовка врачей и больниц к военной ситуации может быть воспринята некоторыми как нагнетание страха. При этом сам он видит ситуацию иначе. "Нам также необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств", - сказал глава ведомства, добавив, что Германия уже приняла на лечение больше раненых с Украины, чем любая другая европейская страна, - почти тысячу человек. По его словам, сейчас "существует пробел в законодательстве", который власти устраняют, "чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было". "В случае кризиса каждый врач, каждая больница и каждое ведомство здравоохранения должны знать, что делать. Нам нужна четкая ответственность - например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии. Должны быть четко определены каналы отчетности, а также варианты перемещения пациентов по территории Германии. Наконец, необходимо уточнить порядок развертывания и распределения медицинского персонала в случае кризиса. И все это должно быть отработано на практике", - пояснил глава Минздрава. Он уточнил, что нужно не только "лучше подготовиться к будущим пандемиям", но и - "к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам". Министр добавил, что представит законопроект к лету и рассчитывает, что кабмин его оперативно примет. "Он должен быть хорошо подготовлен. Мы уже обменялись идеями со специалистами из Вооруженных сил Германии и работаем вместе с министерством обороны и министерством внутренних дел", - отметил Лаутербах.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина