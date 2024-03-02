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Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев - РИА Новости, 02.03.2024
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09:40 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gazoprovod-1930650445.html
Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев
Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев - РИА Новости, 02.03.2024
Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев
Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, заявил президент... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:40
2024-03-02T09:40
азербайджан
каспийское море
ильхам алиев
международная финансовая корпорация
в мире
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БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс". "Этот трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью. А проявление хороших результатов инициативы, которую мы запустили десять лет назад, конечно, должно сделать нас счастливыми", - сказал Алиев. По его словам, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. "Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - отметил президент.
https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html
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азербайджан, каспийское море, ильхам алиев, международная финансовая корпорация, в мире
Азербайджан, Каспийское море, Ильхам Алиев, Международная финансовая корпорация, В мире
Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев

Алиев: Южный газовый коридор поменяет географию поставок энергоносителей

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".
"Этот трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью. А проявление хороших результатов инициативы, которую мы запустили десять лет назад, конечно, должно сделать нас счастливыми", - сказал Алиев.
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По его словам, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.
"Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - отметил президент.
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