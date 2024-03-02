https://ria.ru/20240302/gazoprovod-1930650445.html

Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев

Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев - РИА Новости, 02.03.2024

Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок, заявил Алиев

Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, заявил президент... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:40

2024-03-02T09:40

2024-03-02T09:40

азербайджан

каспийское море

ильхам алиев

международная финансовая корпорация

в мире

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БАКУ, 2 мар - РИА Новости. Южный газовый коридор полностью поменяет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс". "Этот трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью. А проявление хороших результатов инициативы, которую мы запустили десять лет назад, конечно, должно сделать нас счастливыми", - сказал Алиев. По его словам, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. "Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - отметил президент.

https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

https://ria.ru/20240228/gaz-1930023673.html

азербайджан

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, каспийское море, ильхам алиев, международная финансовая корпорация, в мире