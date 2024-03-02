https://ria.ru/20240302/gaza-1930700195.html

Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:11

2024-03-02T15:11

2024-03-02T15:20

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

рафах (провинция)

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически".

https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html

израиль

россия

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, рафах (провинция)