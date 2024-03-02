https://ria.ru/20240302/gaza-1930700195.html
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа
Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:11
2024-03-02T15:11
2024-03-02T15:20
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
рафах (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически".
https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
рафах (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, рафах (провинция)
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Рафах (провинция)
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа
Лавров: Израиль не изменил задачу полностью зачистить Газу и ликвидировать ХАМАС