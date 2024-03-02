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Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024
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15:11 02.03.2024 (обновлено: 15:20 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/gaza-1930700195.html
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа
Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:11
2024-03-02T15:20
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
рафах (провинция)
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически".
https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
рафах (провинция)
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, рафах (провинция)
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Рафах (провинция)
Лавров прокомментировал ситуацию в секторе Газа

Лавров: Израиль не изменил задачу полностью зачистить Газу и ликвидировать ХАМАС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - РИА Новости. Израиль пока не меняет своей задачи "зачистить Газу полностью, ликвидировать (палестинское движение - ред.) ХАМАС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Сейчас, прямо накануне священного (для мусульман - ред.) месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что в случае операции огромное количество беженцев уйдет в Египет, который, в свою очередь, заявлял о неприемлемости таких действий. По словам Лаврова, это будет "этнической чисткой фактически".
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ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРафах (провинция)
 
 
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