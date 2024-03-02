https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2024
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе
Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:43
2024-03-02T03:43
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Во вторник Байден заявлял, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Позднее, после обстрела жителей анклава при раздаче гуманитарной помощи, президент усомнился, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику. "Я надеюсь на это. Мы все еще усердно работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос про вероятность прекращения огня к Рамадану. Его слова приводит пул журналистов Белого дома. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля. При этом Байден затруднился ответить на вопрос о том, когда именно США сбросят с воздуха гумпомощь жителям Газы. Ранее арабские СМИ сообщали о проведении очередных раундов переговоров в Дохе и Париже между посредниками в лице Египта и Катара с Израилем об установлении в секторе Газа гуманитарного прекращения огня, а также передаче на рассмотрение движению ХАМАС новых условий Израиля для заключения перемирия, связанных с освобождением израильских заложников. Позднее сообщалось о переговорах в Каире.
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израиль, доха, сша, в мире, хамас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Доха, США, В мире, ХАМАС, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе
Байден заявил, что надеется на соглашение о прекращении огня в Газе к Рамадану
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану.
Во вторник Байден заявлял, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Позднее, после обстрела жителей анклава при раздаче гуманитарной помощи, президент усомнился, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику.
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"Я надеюсь на это. Мы все еще усердно работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос про вероятность прекращения огня к Рамадану. Его слова приводит пул журналистов Белого дома.
В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.
При этом Байден затруднился ответить на вопрос о том, когда именно США сбросят с воздуха гумпомощь жителям Газы.
Ранее арабские СМИ сообщали о проведении очередных раундов переговоров в Дохе
и Париже
между посредниками в лице Египта
и Катара
с Израилем
об установлении в секторе Газа гуманитарного прекращения огня, а также передаче на рассмотрение движению ХАМАС
новых условий Израиля для заключения перемирия, связанных с освобождением израильских заложников. Позднее сообщалось о переговорах в Каире
.
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