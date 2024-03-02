Рейтинг@Mail.ru
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2024
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе
Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:43
2024-03-02T03:43
израиль
доха
сша
в мире
хамас
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_0747640b86955dc625e80aeed3991266.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Во вторник Байден заявлял, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Позднее, после обстрела жителей анклава при раздаче гуманитарной помощи, президент усомнился, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику. "Я надеюсь на это. Мы все еще усердно работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос про вероятность прекращения огня к Рамадану. Его слова приводит пул журналистов Белого дома. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля. При этом Байден затруднился ответить на вопрос о том, когда именно США сбросят с воздуха гумпомощь жителям Газы. Ранее арабские СМИ сообщали о проведении очередных раундов переговоров в Дохе и Париже между посредниками в лице Египта и Катара с Израилем об установлении в секторе Газа гуманитарного прекращения огня, а также передаче на рассмотрение движению ХАМАС новых условий Израиля для заключения перемирия, связанных с освобождением израильских заложников. Позднее сообщалось о переговорах в Каире.
https://ria.ru/20240229/sdelka-1930355644.html
https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html
израиль
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3ef5b05fbf46414596dd02ec45a6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, доха, сша, в мире, хамас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Доха, США, В мире, ХАМАС, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе

Байден заявил, что надеется на соглашение о прекращении огня в Газе к Рамадану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану.
Во вторник Байден заявлял, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Позднее, после обстрела жителей анклава при раздаче гуманитарной помощи, президент усомнился, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Говорить о перспективах сделки с ХАМАС рано, заявил Нетаньяху
29 февраля, 21:15
"Я надеюсь на это. Мы все еще усердно работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос про вероятность прекращения огня к Рамадану. Его слова приводит пул журналистов Белого дома.
В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.
При этом Байден затруднился ответить на вопрос о том, когда именно США сбросят с воздуха гумпомощь жителям Газы.
Ранее арабские СМИ сообщали о проведении очередных раундов переговоров в Дохе и Париже между посредниками в лице Египта и Катара с Израилем об установлении в секторе Газа гуманитарного прекращения огня, а также передаче на рассмотрение движению ХАМАС новых условий Израиля для заключения перемирия, связанных с освобождением израильских заложников. Позднее сообщалось о переговорах в Каире.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида
Вчера, 16:45
 
ИзраильДохаСШАВ миреХАМАСДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала