https://ria.ru/20240302/gaza-1930628180.html

Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе

Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2024

Байден третий раз за неделю попытался назвать сроки прекращения огня в Газе

Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T03:43

2024-03-02T03:43

2024-03-02T03:43

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Во вторник Байден заявлял, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели. Позднее, после обстрела жителей анклава при раздаче гуманитарной помощи, президент усомнился, что соглашение может быть достигнуто к понедельнику. "Я надеюсь на это. Мы все еще усердно работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос про вероятность прекращения огня к Рамадану. Его слова приводит пул журналистов Белого дома. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля. При этом Байден затруднился ответить на вопрос о том, когда именно США сбросят с воздуха гумпомощь жителям Газы. Ранее арабские СМИ сообщали о проведении очередных раундов переговоров в Дохе и Париже между посредниками в лице Египта и Катара с Израилем об установлении в секторе Газа гуманитарного прекращения огня, а также передаче на рассмотрение движению ХАМАС новых условий Израиля для заключения перемирия, связанных с освобождением израильских заложников. Позднее сообщалось о переговорах в Каире.

https://ria.ru/20240229/sdelka-1930355644.html

https://ria.ru/20240301/gaza-1930538834.html

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израиль, доха, сша, в мире, хамас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году