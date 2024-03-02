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СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек
СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек
Израиль нанес серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:18
2024-03-02T01:18
2024-03-02T01:18
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 2 мар - РИА Новости. Израиль нанес серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". "Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли", - передал телеканал. Удары были нанесены по двум домам и мечети. "Тела погибших были доставлены в больницу Шухада Аль-Акса в городе Дер аль-Балах", - отметили в сообщении.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек
"Аль-Акса": при ударах ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах в Газе погибли 15 человек