https://ria.ru/20240302/gaza-1930621922.html

СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек

СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: в результате ударов ЦАХАЛ по городу Дер аль-Балах погибли 15 человек

Израиль нанес серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:18

2024-03-02T01:18

2024-03-02T01:18

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 2 мар - РИА Новости. Израиль нанес серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". "Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Дер аль-Балах в центральной части сектора Газа, 15 человек погибли", - передал телеканал. Удары были нанесены по двум домам и мечети. "Тела погибших были доставлены в больницу Шухада Аль-Акса в городе Дер аль-Балах", - отметили в сообщении.

https://ria.ru/20240301/bapor-1930524820.html

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году