https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.03.2024

"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

Число жителей Финляндии, желающих сбежать в Россию из-за атмосферы русофобии и фашизма на Западе, растет, заявил местный журналист Кости Хейсканен в интервью... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:26

2024-03-02T18:26

2024-03-02T18:26

политика

россия

финляндия

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госдума рф

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число жителей Финляндии, желающих сбежать в Россию из-за атмосферы русофобии и фашизма на Западе, растет, заявил местный журналист Кости Хейсканен в интервью RT."Травят даже коренных финнов, которые высказывают об "ужасной России" свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ", — рассказал он.По словам журналиста, к нему и раньше приходили с жалобами на притеснения, а на днях он получил смс от русскоязычной семьи, которая хочет перебраться в Россию. Хейсканен решил обратиться в Госдуму, чтобы узнать, как поддержать их и других желающих.Ранее МИД России зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным ведомства, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930681956.html

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политика, россия, финляндия, украина, госдума рф