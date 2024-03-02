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"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.03.2024
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18:26 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html
"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.03.2024
"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
Число жителей Финляндии, желающих сбежать в Россию из-за атмосферы русофобии и фашизма на Западе, растет, заявил местный журналист Кости Хейсканен в интервью... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T18:26
2024-03-02T18:26
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число жителей Финляндии, желающих сбежать в Россию из-за атмосферы русофобии и фашизма на Западе, растет, заявил местный журналист Кости Хейсканен в интервью RT."Травят даже коренных финнов, которые высказывают об "ужасной России" свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ", — рассказал он.По словам журналиста, к нему и раньше приходили с жалобами на притеснения, а на днях он получил смс от русскоязычной семьи, которая хочет перебраться в Россию. Хейсканен решил обратиться в Госдуму, чтобы узнать, как поддержать их и других желающих.Ранее МИД России зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным ведомства, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
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политика, россия, финляндия, украина, госдума рф
Политика, Россия, Финляндия, Украина, Госдума РФ
"Обратиться в Госдуму". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

Журналист Хейсканен: все больше финнов хотят переехать в Россию

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число жителей Финляндии, желающих сбежать в Россию из-за атмосферы русофобии и фашизма на Западе, растет, заявил местный журналист Кости Хейсканен в интервью RT.
«
"Травят даже коренных финнов, которые высказывают об "ужасной России" свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ", — рассказал он.
По словам журналиста, к нему и раньше приходили с жалобами на притеснения, а на днях он получил смс от русскоязычной семьи, которая хочет перебраться в Россию. Хейсканен решил обратиться в Госдуму, чтобы узнать, как поддержать их и других желающих.
Ранее МИД России зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным ведомства, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.
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