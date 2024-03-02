https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930681956.html

В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины

В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины - РИА Новости, 02.03.2024

В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины

Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, поскольку не предоставляла стране дальнобойные системы вооружений,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:18

2024-03-02T13:18

2024-03-02T13:18

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, поскольку не предоставляла стране дальнобойные системы вооружений, заявил в субботу министр обороны Антти Хяккянен в эфире общественного вещателя Yle. Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил общественному вещателю Yle, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. "Финляндия предоставила Украине средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле… Мы не предоставляли, например, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения в данном случае", — сказал он. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет озвученное разрешение Киеву наносить удары по российской территории финским оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html

https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

https://ria.ru/20240301/finlyandiya-1930525567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, финляндия, константин косачев, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире