https://ria.ru/20240302/film-1930766614.html

Шипенко заявил, что следующим представит фильм "Декабрь"

Шипенко заявил, что следующим представит фильм "Декабрь" - РИА Новости, 02.03.2024

Шипенко заявил, что следующим представит фильм "Декабрь"

Режиссер Клим Шипенко заявил, что следующий фильм, который он представит, будет называться "Декабрь", другие проекты в проработке. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:12

2024-03-02T22:12

2024-03-02T22:12

культура

россия

клим шипенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

новости культуры

культура

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко заявил, что следующий фильм, который он представит, будет называться "Декабрь", другие проекты в проработке. "Декабрь", - ответил он на вопрос корреспондента о том, какой следующий фильм стоит ждать зрителям от режиссера. Он рассказал журналистам, что про остальные его проекты ничего пока сказать не может, так как они находятся в проработке. Также на вопрос корреспондента о том, будет ли новый фильм про космос, Шипенко подчеркнул, что пока он не придумал концепцию. "Возможно, но ещё не знаю... Я думаю, может ещё десять фильмов, но пока не придумал ещё, какой именно", - добавил режиссер. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, клим шипенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, новости культуры, культура