https://ria.ru/20240302/film-1930750285.html

Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко

Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко - РИА Новости, 02.03.2024

Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко

Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп". РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:17

2024-03-02T20:17

2024-03-02T20:24

культура

россия

клим шипенко

владимир путин

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп". "Я не говорю на сто процентов, что будет третья часть, мы работаем над созданием сценария... есть такая затея, как эта история сложится... Хотим и будем работать", - сказал он. На площадке Всемирного фестиваля молодежи проходит показ фильма "Холоп 2". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/led-1930727514.html

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россия, клим шипенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)