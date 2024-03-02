Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:17 02.03.2024 (обновлено: 20:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/film-1930750285.html
Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко
Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко - РИА Новости, 02.03.2024
Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко
Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп". РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:17
2024-03-02T20:24
культура
россия
клим шипенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930750998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23164cb474453b8e349872451b660d90.jpg
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп". "Я не говорю на сто процентов, что будет третья часть, мы работаем над созданием сценария... есть такая затея, как эта история сложится... Хотим и будем работать", - сказал он. На площадке Всемирного фестиваля молодежи проходит показ фильма "Холоп 2". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/led-1930727514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930750998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74d18ecb4db63ad0ca7186f0fffe1b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, клим шипенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Культура, Россия, Клим Шипенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко

Шипенко: идет работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРежиссер Клим Шипенко
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Режиссер Клим Шипенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп".
«
"Я не говорю на сто процентов, что будет третья часть, мы работаем над созданием сценария... есть такая затея, как эта история сложится... Хотим и будем работать", - сказал он.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
5 из 7
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
Кадр из фильма Холоп 2
Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
6 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
7 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
5 из 7
Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
6 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
7 из 7
На площадке Всемирного фестиваля молодежи проходит показ фильма "Холоп 2".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Бондарчук рассказал о дальнейших планах на фильм "Лед"
Вчера, 17:58
 
КультураРоссияКлим ШипенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала