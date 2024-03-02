Фильм "Холоп 2" может получить продолжение, заявил режиссер Шипенко
Шипенко: идет работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп"
Режиссер Клим Шипенко. Архивное фото
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Кинорежиссер Клим Шипенко рассказал, что идёт работа над созданием сценария для третьей части фильма "Холоп".
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"Я не говорю на сто процентов, что будет третья часть, мы работаем над созданием сценария... есть такая затея, как эта история сложится... Хотим и будем работать", - сказал он.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
5 из 7
© Централ Партнершип (2023)Кадр из фильма "Холоп 2"
Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
6 из 7
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
7 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
4 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
5 из 7
Кадр из фильма "Холоп 2"
© Централ Партнершип (2023)
6 из 7
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
7 из 7
На площадке Всемирного фестиваля молодежи проходит показ фильма "Холоп 2".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.