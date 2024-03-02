https://ria.ru/20240302/festival-1930771114.html

Команда российско-армянского союза молодежи приехала на ВФМ

Команда российско-армянского союза молодежи приехала на ВФМ - РИА Новости, 02.03.2024

Команда российско-армянского союза молодежи приехала на ВФМ

Команда Российско-армянского союза молодежи под руководством председателя РАСМ Рафаела Погосяна участвует в составе армянской делегации во Всемирном фестивале... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:51

2024-03-02T22:51

2024-03-02T22:51

армения

россия

юрий башмет

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Команда Российско-армянского союза молодежи под руководством председателя РАСМ Рафаела Погосяна участвует в составе армянской делегации во Всемирном фестивале молодежи, который стартовал в субботу на федеральной территории "Сириус", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Более 20-и представителей РАСМ принимают участие в фестивале. Это грандиозное событие, и мы сделаем все возможное, чтоб повысить роль Армении на международной арене в различный сферах и показать единство армянской большой делегации", - приводит пресс-служба слова Погосяна. Отмечается, что представители РАСМ будут участвовать в различных мероприятиях фестиваля. В частности, картина Мариам Акопян "Шум", победившая на отборочном этапе, будет представлена на главной выставке и ярмарке "Арт.Молодость" - большой галерее современного искусства. Кроме того, победитель армянского национального конкурса "Песня года 2023" Рафаел Арутюнян, который также представляет на ВФМ Российско-армянский союз молодежи, выступит в международном молле "Арт.Молодость". "Главный секретарь РАСМ Елена Каграманян (скрипка) примет участие в концерте Всемирного юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета", - говорится в сообщении. Другие представители РАСМ также будут участвовать в различных форматах, в частности Сурен Мурадян и Жирайр Торгомян выступят со стенд-ап номерами в международном молле "Арт.Молодость". "Фестиваль станет очередной площадкой, где молодежь со всего мира сможет обсудить темы, которые их волнуют, поделиться опытом и вместе подумать о том, как строить лучшее будущее", - сказал Погосян. Армению на фестивале представляют более 200 делегатов под руководством председателя студенческого союза Национального политехнического университета Армении, председателя армянского национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля молодежи Микаела Мартиросяна. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/festival-1930727756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, юрий башмет, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024